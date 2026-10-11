Donald Tramp ponovo bijesan jer nije dobio Nobelovu nagradu za mir: "Zaslužio sam ih 8, a dobitnica je sramota"

Donald Tramp je i ove godine kritikovao organizatore Nobelove nagrade za mir jer je nije dobio. Tvrdi da je okončao 8 ratova i nazvao pobjedu Navi Pilaj sramotom za Norvešku.

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Američki predsjednik Donald Tramp ponovo je napao organizatore Nobelove nagrade za mir nakon što ni ove godine nije dobio prestižno priznanje.

U objavama na svojoj društvenoj mreži Truth Social naveo je da je zaslužio nagradu zbog svojih spoljnopolitičkih uspjeha, a kritikovao je i ovogodišnju dobitnicu, južnoafričku pravnicu Navi Pilaj.

Tramp je u subotu nabrojao niz svojih navodnih uspjeha, uključujući svrgavanje bivšeg venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura i okončanje osam ratova. Tvrdi i da je blizu završetka još dva sukoba.

"A ipak, uprkos svemu što smo ja ili Sjedinjene Američke Države učinili, nismo dobili Nobelovu nagradu za mir. WOW!", napisao je Tramp.

"Trebalo je da dobijem osam Nobelovih nagrada"

Dan ranije Tramp je objavio podužu poruku u kojoj je tvrdio da je zaslužio čak osam Nobelovih nagrada za mir jer je, prema sopstvenim riječima, okončao osam ratova.

Naveo je da je zaslužan za završetak "sukoba između Kambodže i Tajlanda, Kosova i Srbije, Demokratske Republike Kongo i Ruande, Pakistana i Indije, Izraela i Irana, Egipta i Etiopije, Jermenije i Azerbejdžana, kao i Izraela i Hamasa".

Riječ je o Trampovim tvrdnjama, a ne o osam nezavisno potvrđenih i trajno okončanih ratova. Neki od sukoba koje je naveo su se nastavili, dok su u rješavanju drugih važnu ulogu imali i drugi akteri.

Tramp je takođe najavio da je blizu okončanja ili pobjede u još dva rata, onima u Iranu i Ukrajini.

Napao dobitnicu: "Niko nikad nije čuo za nju"

Posebno se obrušio na ovogodišnju dobitnicu Nobelove nagrade za mir, južnoafričku pravnicu i bivšu visoku komesarku Ujedinjenih nacija za ljudska prava Navi Pilaj.

"Ne znam ništa o toj ženi, a ne zna ni bilo ko drugi! Koliko je meni poznato, niko nikada nije čuo za nju, osim po tome što očigledno mrzi Izrael", napisao je Tramp.

Pilaj je Nobelovu nagradu za mir dobila zbog dugogodišnjeg rada na zaštiti ljudskih prava, međunarodnoj pravdi i vladavini prava. Tokom karijere bila je sudija Međunarodnog krivičnog suda, radila je na procesuiranju zločina počinjenih tokom genocida u Ruandi i od 2008. do 2014. godine obavljala dužnost visokog komesara UN-a za ljudska prava.

Predvodila je i UN-ovu istražnu komisiju koja je zaključila da je Izrael počinio genocid u Gazi, što izraelske vlasti odbacuju.

Ovo je neizbrisiva sramota za Norvešku

Tramp je u objavi poručio da je Nobelova nagrada za mir izgubila vjerodostojnost jer nije dodijeljena njemu.

"Sjedinjene Američke Države, koje predstavljam ja kao vaš predsjednik, trebalo je da dobiju Nobelovu nagradu za mir, ali nisu", napisao je.

Odluku je nazvao "neizbrisivom sramotom za Norvešku" i naveo da su nagradu diskreditovali radikalni ideolozi koje je optužio da su protivnici demokratije i civilizacije.

Tramp je i ranije kritikovao Norvešku zbog toga što nije dobio Nobelovu nagradu, iako norveška vlada ne bira dobitnike. O nagradi odlučuje petočlani Norveški Nobelov komitet, čije članove imenuje norveški parlament.

Prošlogodišnja dobitnica dala mu svoju medalju

Tramp već godinama javno govori o želji da dobije Nobelovu nagradu za mir.

Nakon što je prošle godine ostao bez priznanja, Međunarodna fudbalska federacija FIFA dodijelila mu je svoju prvu nagradu za mir. Njujork tajms je tada izvijestio da je priznanje organizovano toliko užurbano da je iznenadilo čak i neke visoke zvaničnike FIFA-e.

Prošlogodišnja dobitnica Nobelove nagrade za mir, venecuelanska opoziciona liderka Marija Korina Mačado, u januaru je Trampu tokom sastanka u Bijeloj kući predala svoju Nobelovu medalju. Taj potez se tumačio kao pokušaj pridobijanja Trampove naklonosti nakon što nije podržao njeno preuzimanje vlasti u Venecueli poslije američkog svrgavanja Nikolasa Madura.

Nobelov komitet je tada podsjetio da se sama nagrada ne može prenijeti na drugu osobu, bez obzira na to šta dobitnik odluči da uradi sa medaljom.

Ovogodišnja dobitnica Navi Pilaj na Trampove ambicije odgovorila je šalom. Dok su joj kolege na skupu u Nirnbergu aplaudirale nakon objave da je osvojila nagradu, rekla je:

"Ako budete još malo aplaudirali, možda podijelim ovu nagradu s Trampom."