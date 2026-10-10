Donald Tramp ostao u šoku kad je čuo riječi novinara: "Preminuo je Majk Ditka? Tužan sam"

Donald Tramp ostao je iznenađen kada je saznao da je preminuo legendarni Majk Ditka.

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Tužne vijesti pogodile su američki sport, preminuo je legendarni Majk Ditka (86). Član kuće slavnih i NFL šampion, čovjek koga navijači Čikago Bersa smatraju jednim od najboljih u istoriji je otišao u vječnost.

"Sa velikom tugom saopštavamo da je preminuo voljeni suprug, otac, deda, prijatelj - Majk Ditka. Znali ste ga kao legendarnog trenera, lidera Čikago Bersa, šampiona, ali smo ga mi znali kao srce naše familije. Mnogo će nam nedostajati, pamtićemo ga zauvek" navodi se u saopštenju porodice. Uzrok smrti nisu saopšteni, bar ne još.

Ditka je rođen 18. oktobra 1939. godine, preminuo je prije svog 87. rođendana. U igračkoj karijeri je igrao za Čikago Berse, Filadelfija Iglse i Dalas Kaubojse. Upravo je u Dalasu počeo trenersku karijeru i bio asistent, pa je onda u Bersima bio od 1982. do 1992. godine. Poslije pauze od nekoliko godina je vodio dve godine Nju Orleans Sejntse. Kao igrač je osvojio Superbol sa Dalasom, dok je kao trener dva puta bio šampion sa Kaubojsima (kao pomoćnik) i sa Bersima kao glavni trener.

Donald Tramp u šoku

Trump on the passing of Mike Ditka: “He was a great guy. He was with me all the way. You’re just telling me that for the first time. Wow.” https://t.co/t2atcotEps — TheBlaze (@theblaze)October 9, 2026

Kada je saznao za vijesti o smrti Majka Ditke i predsednik Amerike Donald Tramp je ostao u šoku. Saopštili su mu to novinari.

"Stvarno? Majk Ditka? Bio je sjajan čovjek. BIo je sa mnom sve vreme. Tužan sam. Sada sam prvi put čuo za to, oni su već čuli. Bio je sjajan, podržavao me je. Bio je pobjednik", poručio je Tramp.