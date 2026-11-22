Krilni napadač Debrecina Dominik Kočiš mogao bi da pojača Crvenu zvezdu u januaru, po želji Alberta Rijere.

Izvor: Mutsu Kawamori / AFLO / Profimedia

Crvena zvezda će u januaru morati da sklapa tim po ukusu Alberta Rijere, jer španski stručnjak želi tokom proljeća da uigrava ekipu na koju će računati u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Već sada se zna da će biti mnogo dolazaka, a imena fudbalera koji su na meti stalno stižu do javnosti.

Posljednje u nizu dolazi iz Mađarske! Krilni napadač Dominik Kočiš (24), koji trenutno igra za Debrecin, meta je Crvene zvezde za januarski prelazni rok, prenosi portal "Max sport". On se uklapa u ono što Rijera želi i trebalo bi da bude dugoročno rješenje za mjesto u timu na kojem se Zvezda mučila tokom prethodnog perioda.

Rijera cijeni kvalitete 175 centimetara visokog Kočiša, koji pored mjesta desnog krila može da igra i na ostalim pozicijama u napadu. Dominik Kočiš mogao bi bolje da se uklopi u sistem i lakše da prihvati taktičke zamisli na desnom boku nego što je to slučaj sa Osmanom Bukarijem i Loizosom Loizuom.

Eventualni problem mogla bi da bude minutaža mađarskog fudbalera, koji nije standardan u Debrecinu. On ne može da se pohvali velikim brojem odigranih utakmica, a i kada je na terenu uglavnom nema veliku minutažu. Ove sezone je na devet utakmica upisao dvije asistencije.

Tokom čitave karijere Kočiš u Debrecinu ima 63 meča, pet golova i sedam asistencija. Prije toga odigrao je 63 meča za Honved (četiri gola, tri asistencije) i 25 utakmica za Diošđer (jedan gol, dvije asistencije). Svojevremeno je bio mladi reprezentativac Mađarske i na 15 mečeva je postigao tri gola.

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Pogledajte 01:10 Rijera posle meča Zvezda - Radnik Izvor: Kurir Izvor: Kurir

(MONDO)