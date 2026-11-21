Fudbalski klub Željezničar zvanično je potvrdio da David Muslera više nije šef stručnog štaba prvog tima.

Izvor: Avaz.ba

Do prekida saradnje dolazi nakon teškog domaćeg poraza od banjalučkog Borca (0:4) na Grbavici, koji je ujedno bio i četvrti uzastopni prvenstveni neuspjeh sarajevskog kluba.

“FK Željezničar se zahvaljuje Davidu Musleri na dosadašnjem angažmanu, radu i rezultatima, te mu želi mnogo sreće i uspjeha u nastavku trenerske karijere”, saopšteno je iz kluba sa Grbavice.

Muslera je klupu plavih preuzeo 14. jula ove godine, a ekipu je ukupno predvodio na 15 utakmica, ostvarivši učinak od četiri pobjede, četiri remija i sedam poraza.

David Muslera više nije šef stručnog štaba Željezničara. ⚪FKŽ se zahvaljuje Davidu Musleri na dosadašnjem angažmanu, radu i rezultatima, te mu želi mnogo sreće i uspjeha u nastavku trenerske karijere.Muslera je na klupu Željezničara stigao 14. jula ove godine. https://t.co/RD1luKNagD — FK Željezničar (@fkzeljeznicar)November 21, 2026

(MONDO)