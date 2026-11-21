Talentovani fudbaler Tadija Samardžić postigao dva gola i kadetskoj reprezentaciji Srbije donio pobjedu protiv Hondurasa.

Izvor: MN PRESS

Kadetska reprezentacija Srbije upisala je pobjedu nad Hondurasom (2:0) u prvom meču Svjetskog prvenstva za fudbalere do 17 godina. Ekipa Igora Matića stigla je do trijumfa zahvaljujući Tadiji Samardžiću, mlađem bratu seniorskog reprezentativca Lazara Samardžića.

Nakon što je postao heroj nacionalnog tima i za to dobio nagradu namijenjenu igraču utakmice, Samardžić je otkrio kako se osjeća. Istakao je tada da nije mogao da poželi ništa bolje od golova za pobjedu.

"Osjećamo se nevjerovatno. Nisam ovo očekivao. Da postignem dva gola i pomognem reprezentaciji da pobijedi, ne znam šta bih više poželio. Mnogo će nam ovo značiti u nastavku turnira. Samo da nastavimo kao tim i biće ovo dobar turnir za nas. Drago mi je i zbog navijača, moje porodice koja je bila uz mene. Hvala svima što su došli da budu uz nas", rekao je Tadija Samardžić nakon utakmice.

Nakon prvog kola grupne faze reprezentacija Srbije je lider u grupi L. Na drugom meču prve runde Kolumbija je pobijedila Japan (2:1), uz crveni karton za azijsku selekciju na tom meču. Srbija će upravo protiv Japana igrati 24. novembra, dok će 27. novembra igrati protiv Kolumbije i to bi mogao da bude meč za prvo mjesto u grupi.