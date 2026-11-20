Srbija se prvi put takmiči na Svjetskom prvenstvu za igrače do 17 godina. Prvi meč "orlići" igraju protiv Hondurasa 21. novembra.

Izvor: FSS

Poslije više od 40 godina od posljednjeg učešća Jugoslavije, srpska reprezentacija nastupiće na Svjetskom prvenstvu za igrače do 17 godina. Klasa igrača rođena 2009/10. koju sa velikim uspjehom vodi selektor Igor Matić počinje učešće na SP u Kataru i Dohi, gdje će biti odigran Mundijal za navedeni uzrast od 19. novembra do 13. decembra.

Srbija se nalazi u veoma zahtjevnoj grupi sa Hondurasom, Japanom koji je šampion Azije i Kolumbijom, zvanično najboljom reprezentacijom Južne Amerike u ovom uzrastu. Prvi rival srpskim kadetima biće Honduras, u subotu 21. novembra od 13.30 po srednjoevropskom vremenu (15.30 lokalnom). "Orlići" su u Dohi odradili tri treninga, poslije priprema koje su imali u Srbiji (Ub), utisak je da spremno očekuju start na šampionatu svijeta.

"Privilegija je biti dio ovog takmičenja, jer Srbija prvi put učestvuje na Prvenstvu svijeta. Ako znamo da ima 48 selekcija, samo 11 iz Evrope, a da plasman nisu obezbijedili Englezi koji su bili svjetski prvaci, Švajcarci koji su prošle godine osvojili šampionat, Austrija koja je bila finalista, pa jedna Holandija, Njemačka… onda je svakako utisak još bolji što smo se izborili za dolazak u Katar. Vjerujem da ćemo naš fudbal da reprezentujemo na pravi način, sve ćemo da uradimo da obradujemo i naše porodice i naciju. Da igramo dobar fudbal, ali prije svega da momci uživaju na jednom ovako velikom takmičenju", rekao je selektor Igor Matić koji dijeli mišljenje ostalih učesnika o samoj organizaciji šampionata.

"Uslovi koji su nas sačekali su fenomenalni, od same organizacije do terena koji se nalaze u perfektnom stanju. Sve je zaista na jednom vrhunskom nivou."

Srbija se nalazi u jednoj od najtežih grupa, a start je uvijek veoma važan pred nastavak takmičenja.

"Imamo veoma izazovnu, zahtjevnu grupu. Različiti stilovi, različita kultura fudbala. Igračima stalno govorim da idemo korak po korak, fokus je samo na prvoj narednoj utakmici. Honduras je bio učesnik i na prošlom šampionatu, imaju iskustvo više u odnosu na nas. Sve respektujemo, oni su dobra, organizovana selekcija i ofanzivno i defanzivno, ali mi vjerujemo u sebe, svoj kvalitet. Vjerujem da možemo da napravimo dobar rezultat na startu takmičenja. Ne volim izraz 'važno', jer u fudbalu je sve važno, ali prva utakmica može da nam pokaže mnogo stvari za dalji tok takmičenja."

Kapiten je Trebinjac

Izvor: MN PRESS

I kapiten Savo Radanović, ispred sjajne grupe momaka, ističe da svi jedva čekaju prvi meč na šampionatu.

"Ambijent u reprezentaciji je jako dobar već više od godinu dana koliko smo zajedno. Ovdje su uslovi sjajni, počev od hotela pa do terena, same organizacije. Pred nama je Honduras, znamo koliko je važno dobro početi svaki turnir. Spremni smo, vjerujemo u dobar rezultat. Šta bih poručio saigračima? Da budu svoji, uživaju na terenu i naravno, da daju svoj maksimum", rekao je Savo Radanović, golman Crvene zvezde i nekadašnji igrač trebinjskog Leotara.