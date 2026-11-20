U trci za prava na Svjetsko prvenstvo 2030, Netfliks je favorit u Americi, dok se očekuju ponude i drugih velikih striming servisa.

Izvor: Alexander Heinl / AFP / Profimedia

Rok za prvi krug ponuda za prava na televizijski prenos Svjetskog prvenstva u fudbalu 2030. u SAD ističe u četvrtak, a u trku su ušle gotovo sve veće televizijske mreže i striming servisi.

Međutim, jedan kandidat se izdvaja, barem prema izvoru na koji se poziva Met Hjuz iz Gardijana. Kako se navodi u Hjuzovom izvještaju, kompanija Netfliks "djeluje kao apsolutni favorit" za dobijanje prava na turnir 2030. godine. "Stavio bih pare na to da pobjeđuje Netfliks, platiće koliko god je potrebno", rekao je Hjuzu "iskusni otkupljivač medijskih prava".

Praktično su svi ostali striming servisi i TV mreže u nekom trenutku pokazali interesovanje za prava na Mundijal 2030. Očekuje se da će ponude dostaviti Epl TV, Dizni, Amazon, Jutjub i DAZN iz redova striming platformi, dok će se ispred tradicionalnih američkih emitera najvjerovatnije pojaviti "Fox", "ESPN", "NBCUniversal" i "Skydance (CBS)".

Striming već drži ekskluzivna prava na teritoriji SAD za Svjetsko prvenstvo za žene koje se igra sljedećeg ljeta (2027), kao i za turnir četiri godine kasnije (2031). Takođe se očekuje da će FIFA prava na prenose na engleskom i španskom jeziku za Mundijal 2030. prodavati u paketu, što je model koji ide na ruku striming platformama jer nisu sputane formatom tradicionalnih, linearnih televizija.

Pored toga, FIFA je Netfliksu već prodala ekskluzivna prava na prenose turnira u Španiji, mada će tamo, zbog državnih propisa, određeni broj utakmica morati da dijeli sa nekom od nacionalnih TV mreža.

U SAD ne postoje propisi koji obavezuju da se događaji poput Mundijala prikazuju na besplatnim nacionalnim frekvencijama. To znači da bi FIFA mogla da proda čitav turnir nekoj striming platformi, koja bi potom imala ekskluzivno pravo prenosa baš svake utakmice.

Sa druge strane, postoji prostor i za zajedničke dogovore. Raniji izvještaji ukazuju na to da je FIFA otvorena za ponude iza kojih stoji više emitera. To bi moglo da ostavi odškrinuta vrata za partnerstvo između nekog striming servisa i tradicionalne TV mreže na više različitih platformi.

Bilo kako bilo, očekuje se da će čitava situacija dobiti svoj epilog u narednih šest nedjelja.

(MONDO)