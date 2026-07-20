Zašto je pehar Svjetskog prvenstva u Luj Viton koferu? Samo odabrani smjeli su da ga uzmu u ruke

Najpoznatiji fudbalski trofej na svijetu ima poseban tretman. Čuva ga ručno izrađen "Louis Vuitton" kofer, a postoji i strogo pravilo ko smije da ga dodirne.

Izvor: Jim WATSON / AFP / Profimedia

Dok su milioni ljudi širom svijeta pratili finale Svjetskog prvenstva i trenutak kada je pobjednički tim podigao najvrijedniji trofej u fudbalu, malo ko je obratio pažnju na dva zanimljiva detalja. Zašto se pehar pojavljuje u luksuznom "Louis Vuitton" koferu i zbog čega gotovo niko nema pravo da ga dodirne?

Prije nego što se nađe u rukama svjetskih šampiona, pehar FIFA Svjetskog prvenstva na teren stiže u posebno izrađenom "Louis Vuitton" koferu. Iako mnogi misle da je riječ o običnom luksuznom detalju, iza njega stoji dugogodišnje partnerstvo između FIFA i čuvenog francuskog modnog brenda. "Louis Vuitton" još od 2010. godine izrađuje zaštitni kofer u kojem se trofej bezbjedno transportuje i svečano predstavlja pred finale.

"Louis Vuitton" nije izabran slučajno. Ovaj francuski modni brend počeo je još sredinom 19. vijeka upravo kao proizvođač luksuznih putnih kofera, pa je izrada specijalnih sanduka za najvrijednije predmete postala njegov zaštitni znak. Kofer za pehar Svjetskog prvenstva izrađuje se ručno u Francuskoj, a spolja je prekriven prepoznatljivim monogramom brenda i ukrašen velikim slovom "V", koje simbolizuje i naziv "Louis Vuitton" i reč "Victory" (pobjeda).

Unutrašnjost je oblikovana tako da savršeno prijanja peharu i štiti ga tokom transporta, dok su metalni dijelovi i brave izrađeni tako da obezbijede maksimalnu sigurnost jednom od najvrijednijih sportskih trofeja na svijetu.

Zanimljivo je da ovo nije jedini trofej koji putuje u "Louis Vuitton" koferu. Francuska modna kuća izrađuje luksuzne kofere i za neke od najprestižnijih sportskih priznanja, među kojima su Ballon d'Or, trofej Formule 1, NBA šampionski pehar, trofeji Roland Garrosa, Dejvis kupa i brojnih drugih velikih takmičenja. Tako je brend postao čuvar najvrednijih sportskih trofeja na svetu.

Ko smije da drži pehar?

Još zanimljivije pravilo je ono koje važi za sam trofej. Za razliku od većine sportskih pehara, originalni pehar Svjetskog prvenstva ne smije svako ni da dotakne.

Pravo da ga drže imaju samo:

aktuelni svjetski šampioni,

predsjednik FIFA,

kao i predsjednici država ili članovi kraljevskih porodica.

Zato ćete primijetiti da se pehar do samog uručenja čuva pod posebnim nadzorom.

Osim toga, reprezentacija koja osvoji Svjetsko prvenstvo ne nosi kući originalni pehar. Nakon završetka proslave, on se vraća u vlasništvo FIFA, dok pobjednička ekipa dobija vjernu pozlaćenu repliku koju može trajno da zadrži.

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(MONDO)