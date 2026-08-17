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Stelantis povlači 955.000 vozila zbog problema sa kamerom

Stelantis povlači 955.000 vozila zbog problema sa kamerom

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Stelantis povlači 955.000 vozila širom svijeta zbog problema sa softverom koji može onemogućiti pravilan prikaz kamere za vožnju unazad.

stelantis grupa, džip, dodž Izvor: Shutterstock

Američka auto-kompanija "Stelantis", vlasnik "Krajslera", "Dodža" i "Džipa", saopštila je da povlači 955.000 vozila širom svijeta jer softver za radio može da onemogući pravilan rad kamera za vožnju unazad.

Više od 848.000 vozila će biti povučeno u Sjedinjenim Državama, uključujući različite modele "Krajsler Pacifika", "Vojažer", "Dodž Čardžer", "Džip Čeroki", "Grand Čeroki", "Vrangler", kao i pikapi "Ram 1500" i "Ram 2500" iz godina 2026. i 2027.

Oko 107.000 vozila povlači se u Kanadi, Meksiku i drugim tržištima.

Vlasnici će dobiti ažuriranje softvera za radio putem bežične veze, uz obavještenje na multimedijalnom ekranu vozila kada ažuriranje bude dostupno.

"Stelantis" je saopštio da nije upoznat ni sa jednom saobraćajnom nezgodom ili povredom povezanom sa ovim problemom.

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