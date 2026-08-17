Zašto bi trebalo da doručkujete prije 11 sati? Evo kako utiče na zdravlje, ali i na mršavljenje

Doručak prije 11 sati mogao bi da bude važan za mršavljenje i zdravlje srca. Evo šta je pokazalo istraživanje o vremenu prvog obroka.

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Doručak prije 11 sati može biti povezan sa boljom kontrolom tjelesne mase.

Raniji prvi obrok može imati pozitivan uticaj na krvni pritisak i metabolizam.

Vrijeme obroka treba prilagoditi sopstvenim potrebama i dnevnom ritmu.

Kada je cilj mršavljenjei očuvanje zdravlja, mnogi prvo pomisle na brojanje kalorija, stroge dijete i izbacivanje pojedinih grupa namirnica. Takvi pristupi, međutim, često brzo postanu naporni i teško ih je dugoročno održavati.

Nova naučna saznanja ukazuju na to da bi vrijeme prvog obroka moglo da ima važnu ulogu u regulisanju tjelesne mase i zdravlja srca. Prema rezultatima istraživanja, jednostavna promjena vremena doručka može biti dio zdravijeg režima ishrane, bez stalnog osjećaja gladi i rigoroznih restrikcija.

Magična granica: Zašto je 11 sati važan trenutak

Istraživanje objavljeno 2023. godine u stručnom časopisu „Nutrients“ analiziralo je uticaj vremenski ograničene ishrane, poznate i kao povremeni post (intermittent fasting), u poređenju sa klasičnim smanjenjem kalorijskog unosa.

Naučnici su uporedili tri različite grupe ispitanika – one koji su doručkovali rano, one čiji je prvi obrok bio kasnije, kao i grupu bez precizno definisanog vremena za početak obroka. Rezultati su pokazali da su osobe koje su svoj „prozor“ za ishranu otvarale prije 11 sati ujutru ostvarivale bolje rezultate u pojedinim aspektima:

Brži gubitak kilograma: Kada se sa obrocima počne ranije tokom dana, ranije se završava i posljednji obrok. Na taj način tijelo ranije ulazi u period bez hrane, što može produžiti vrijeme tokom kojeg koristi uskladištenu energiju.

Kada se sa obrocima počne ranije tokom dana, ranije se završava i posljednji obrok. Na taj način tijelo ranije ulazi u period bez hrane, što može produžiti vrijeme tokom kojeg koristi uskladištenu energiju. Snižavanje krvnog pritiska: Pozitivan uticaj na vrijednosti krvnog pritiska zabilježen je prvenstveno kod osoba koje su doručkovale prije 11 sati, dok kod onih sa kasnijim prvim obrokom ovaj efekat nije bio toliko izražen.

Pozitivan uticaj na vrijednosti krvnog pritiska zabilježen je prvenstveno kod osoba koje su doručkovale prije 11 sati, dok kod onih sa kasnijim prvim obrokom ovaj efekat nije bio toliko izražen. Metabolička usklađenost: Organizam funkcioniše prema unutrašnjem biološkom satu, odnosno cirkadijalnom ritmu. Hormoni važni za regulaciju metabolizma i obradu glukoze, poput insulina i kortizola, imaju izraženu aktivnost upravo u jutarnjim satima.

Doručak

Izvor: Shutterstock

Kako vrijeme doručka može da utiče na krvni pritisak

Krvni pritisak prirodno raste u jutarnjim satima, a vrijeme prvog obroka može imati fiziološki značaj. Prema navodima iz teksta, period unutar prvog sata nakon buđenja može biti povoljan trenutak za doručak.

U tom periodu metabolizam prelazi iz noćnog mirovanja u dnevnu aktivnost, dok unos hrane može doprinijeti stabilnijem energetskom i hormonskom odgovoru.

Doručkovanje u prvih 30 do 60 minuta nakon buđenja može imati nekoliko potencijalnih koristi:

Smanjenje nivoa kortizola: Pravovremeni obrok može doprinijeti smanjenju kortizola, hormona stresa koji je prirodno povišen ujutru i ima važnu ulogu u regulaciji krvnog pritiska.

Pravovremeni obrok može doprinijeti smanjenju kortizola, hormona stresa koji je prirodno povišen ujutru i ima važnu ulogu u regulaciji krvnog pritiska. Bolja osjetljivost na insulin: Pravilan raspored obroka može doprinijeti boljoj kontroli nivoa šećera u krvi i efikasnijem iskorišćavanju hranljivih materija.

Pravilan raspored obroka može doprinijeti boljoj kontroli nivoa šećera u krvi i efikasnijem iskorišćavanju hranljivih materija. Podrška krvnim sudovima: Pravilan unos hranljivih materija može doprinijeti normalnoj funkciji i elastičnosti krvnih sudova.

Nasuprot tome, preskakanje doručka može uticati na prirodnu hormonsku dinamiku i ritam kortizola. Dugoročno, neredovni obrasci ishrane mogu biti povezani sa većim rizikom od metaboličkih i kardiovaskularnih problema.

Važno: Rezultati ovakvih istraživanja ne znače da svaka osoba mora da doručkuje u tačno određeno vrijeme. Potrebe zavise od ukupne ishrane, zdravstvenog stanja, dnevnog ritma i drugih faktora. Ako imate zdravstvene probleme ili uzimate terapiju, raspored obroka najbolje je uskladiti sa savjetom ljekara ili nutricioniste.