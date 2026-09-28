AUDI stigao u Njemačku, pa pokrenuo rat: Zašto njemački gigant tuži uvoznika svojih automobila?

Audi je pokrenuo pravni postupak protiv uvoznika koji je modele E5 Sportback i E7X, namijenjene kineskom tržištu, ponudio kupcima u Njemačkoj.

Izvor: Audi

Audi pokušava sudskim putem da zaustavi prodaju svojih električnih automobila u Njemačkoj. Riječ je o modelima AUDI E5 Sportback i E7X, razvijenim isključivo za kinesko tržište, koje je nezavisni uvoznik uspio da homologuje i ponudi njemačkim kupcima.

Ova dva električna modela nastala su u saradnji kompanija Audi i SAIC i prodaju se pod novim brendom AUDI. Ime je ispisano velikim slovima, nema prepoznatljiva četiri prstena, a automobili se izgledom značajno razlikuju od globalne Audi ponude.

AUDI je prvenstveno namijenjen mlađim, tehnološki orijentisanim kupcima u Kini, pa su i spoljašnjost i kabina osmišljene drugačije od klasičnih Audi modela. Međutim, nemački uvoznik Auto China pronašao je način da E5 Sportback i E7X uveze, homologuje i ponudi kupcima u Njemačkoj.

Izvor: Audi

Audi sada pravnim putem pokušava da zaustavi taj paralelni uvoz. Portparol proizvođača iz Ingolštata rekao je za Automobilwoche da je kompanija "pokrenula pravni postupak protiv uvoznika i da će odlučno braniti svoja prava".

Problem nije samo u tome što bi E5 Sportback i E7X mogli da konkurišu Audijevim evropskim e-tron modelima. Vozila napravljena isključivo za kinesko tržište otvaraju i pitanja servisa, softvera, dijagnostike, rezervnih dijelova i popravki.

Auto China tvrdi da kupcima može da obezbijedi homologaciju, registraciju, garanciju i podršku nakon kupovine. Audi, međutim, navodi da njegova zvanična servisna mreža van Kine ne može da pruža servisne usluge za AUDI modele.

To je posebno važno kod savremenih električnih automobila, koji se u velikoj meri oslanjaju na softver, senzore, kamere i napredne sisteme pomoći vozaču. Jedno je legalno registrovati takav automobil u Njemačkoj, a sasvim drugo obezbijediti mu dugoročnu podršku.

E5 Sportback i E7X u međuvremenu su nestali sa sajta uvoznika. Njegov predstavnik nije želeo da potvrdi za Automobilwoche da li je njihovo povlačenje posledica pravnog pritiska kompanije Audi.

Slučaj zato otvara i prilično nezgodno pitanje za njemačkog proizvođača. Ako postoji interesovanje za AUDI modele među evropskim kupcima, zašto automobile koje Audi nudi u Kini nije moguće zvanično kupiti i u Evropi?