Zaboravite na fuge i ribanje poda u kupatilu: Tečne pločice su luksuzne, moderne i lako se čiste

Tradicionalna keramika polako odlazi u zaborav, a tečne pločice su inovativna alternativa koja pretvara vaš dom u besprijekornu oazu luksuza.

Izvor: Shutterstock

Kada razmišljamo o renoviranju kupatila ili kuhinje, prva asocijacija su nam tradicionalne keramičke pločice. Međutim, svako ko je proveo sate ribajući podove zna da klasika sa sobom nosi i brojne glavobolje. Tehnologija u građevinarstvu je napredovala, a enterijersku scenu osvojio je trend koji trajno rješava stare probleme – tečne pločice, kod nas poznate i kao tečni porcelan ili epoksidni podovi.

Vječiti problem sa klasičnim pločicama

Iako estetski mogu izgledati lijepo kada su tek postavljene, klasične pločice imaju nekoliko velikih mana koje s godinama postaju izvor frustracije:

Fuge kao magnet za buđ: Materijal u sastavu pločica je porozan. On upija vodu, sapunicu i nečistoće. Vrlo brzo, fuge mijenjaju boju, tamne i postaju idealno stanište za opasnu crnu buđ i bakterije koje je gotovo nemoguće trajno ukloniti.

Materijal u sastavu pločica je porozan. On upija vodu, sapunicu i nečistoće. Vrlo brzo, fuge mijenjaju boju, tamne i postaju idealno stanište za opasnu crnu buđ i bakterije koje je gotovo nemoguće trajno ukloniti. Rizik od pucanja: Ako padne neki teži predmet, poput bočice parfema ili fena, lako može da se okrnji ili polomi pločica. Zamjena samo jedne pločice je mukotrpan posao koji rijetko kada prođe bez oštećenja okolnih površina.

Ako padne neki teži predmet, poput bočice parfema ili fena, lako može da se okrnji ili polomi pločica. Zamjena samo jedne pločice je mukotrpan posao koji rijetko kada prođe bez oštećenja okolnih površina. Vizuelno smanjenje prostora: Mreža linija i spojeva siječe prostor, čineći mala kupatila vizuelno još manjim i skučenim.

Mreža linija i spojeva siječe prostor, čineći mala kupatila vizuelno još manjim i skučenim. Naporno održavanje: Ribanjem kupatila jakim hemikalijama trošimo i vrijeme i energiju, a vremenom oštećujemo samu teksturu poda.

Kako tečne pločice rješavaju ove probleme?

Tečne pločice se ne lijepe – one se izlivaju. Upravo ta razlika donosi revoluciju u održavanju i izgledu doma:

Savršeno bešavna (monolitna) površina: Pošto nema fuga i spojeva, površina je glatka kao ogledalo. Vizuelno drastično povećava i osvjetljava svaku prostoriju.

Pošto nema fuga i spojeva, površina je glatka kao ogledalo. Vizuelno drastično povećava i osvjetljava svaku prostoriju. 100% higijena i vodootpornost: Voda i prljavština nemaju gdje da prodru. Buđ i bakterije nemaju podlogu za razvoj, a čišćenje se svodi na brisanje običnom krpom i blagim deterdžentom.

Voda i prljavština nemaju gdje da prodru. Buđ i bakterije nemaju podlogu za razvoj, a čišćenje se svodi na brisanje običnom krpom i blagim deterdžentom. Izuzetna dugotrajnost i otpornost: Ovaj pod je fleksibilan i ekstremno čvrst. Otporan je na udarce, habanje, ogrebotine i kućnu hemiju.

Ovaj pod je fleksibilan i ekstremno čvrst. Otporan je na udarce, habanje, ogrebotine i kućnu hemiju. Dizajn bez ograničenja: Možete birati elegantne jednobojne varijante visokog sjaja, prelijepe metalik efekte koji vijerno imitiraju prirodni mermer, ili čak fascinantne 3D podove (poput morskog dna ili teksture kamena) preko kojih se izliva prozirni zaštitni sloj.

Kompletan vodič: Kako se postavljaju tečne pločice?

Izlivanje tečnog porcelana je precizan i pedantan proces koji se radi u slojevima. Zahtijeva kontrolisane uslove i obično traje nekoliko dana.

Za ovaj poduhvat potrebni su: namjenski komplet tečne epoksi smole i učvršćivača, prajmer, masa za izravnavanje, zupčasta gleterica (rakel), industrijski usisivač, mašina za brušenje, specijalne cipele sa bodljama za kretanje po vlažnoj smoli i iglasti valjak za uklanjanje vazduha.

Faze ugradnje (korak po korak):

1. Priprema podloge (Najvažniji korak)

Podloga mora biti potpuno čvrsta, ravna i suva. Ako se tečne pločice izlivaju preko stare keramike, površina se mora detaljno izbrusiti (matirati) kako bi se skinuo fabrički sjaj i omogućilo vezivanje smole. Nakon brušenja, pod se usisava industrijskim usisivačem do posljednje trunke prašine. Vlaga je najveći neprijatelj ovog poda – podloga mora biti 100% suva da se ne bi pojavili mehurići.

2. Nanošenje prajmera

Na čistu površinu nanosi se specijalni prajmer (podloga). On zatvara mikropore u betonu ili starim fugama i djeluje kao moćan lijepak koji će trajno spojiti stari pod sa novim slojem. Ivice zidova se prije toga obezbjeđuju zaštitnom trakom. Prajmer se suši 24 sata.

U galeriji pogledajte zašto kupatilo izgleda još manje nego što jeste.

Vidi opis Zaboravite na fuge i ribanje poda u kupatilu: Tečne pločice su luksuzne, moderne i lako se čiste Kupatilo sa drvenim panelima roze malo kupatilo Kupatilo Luksuzno malo kupatilo Luksuzno malo kupatilo Kupatilo Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: evgeniykleymenov/Shutterstock Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: AlbanyCapture/Shutterstock Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Maksym Prykhodnyuk/Shutterstock Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Thhattaya/Shutterstock Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: RossHelen/Shutterstock Br. slika: 8 8 / 8

3. Ravnajući sloj

Izliva se primarna masa koja popunjava sve preostale neravnine i niveliše pod tako da bude "ravan kao staklo". Preko mokre mase se detaljno prelazi iglastim valjkom kako bi se izbacili svi zarobljeni mehurići vazduha. Ovaj sloj se suši narednih 24 sata, nakon čega slijedi još jedno blago brušenje i usisavanje.

4. Izlivanje dekorativnog (glavnog) sloja

U ovoj fazi miješaju se smola i učvršćivač u tačnim razmjerama koje je propisao proizvođač, uz dodavanje željenih pigmenata (za mermerni ili sedefasti efekat). Smjesa se izliva u trakama na pod, a zupčastom gletericom se ravnomjerno raspoređuje tečnost. Iglasti valjak se ponovo koristi za spajanje nijansi i eliminisanje vazduha.

5. Sušenje i finalna zaštita

Nakon izlivanja, prostorija se zatvara – prozori moraju biti zatvoreni kako promaja ne bi nanijela prašinu ili insekte na mokru površinu. Pod je spreman za lagano hodanje nakon 24 do 48 sati, dok punu čvrstinu dostiže nakon 7 dana. Na kraju se nanosi završni prozirni poliuretanski lak koji podu daje dodatnu otpornost na grebanje i preko potrebna anti-slip (protivklizna) svojstva, čineći ga potpuno bezbjednim za kupatila.

Tečne pločice nisu samo estetski trend – one su dugoročna investicija u lakši život, vrhunsku higijenu i enterijer koji ostavlja bez daha. Ako želite prostor bez ijedne fugne, otporan na sve izazove modernog života, vrijeme je da pružite šansu tečnom porcelanu.

U galeriji pogledajte i kupatila sa kompaktnim oblogama bez fuga.