U malom stanu od 28 kvadrata napravili čudo: Sve za život i još nešto ekstra

Kako je u malom stanu od 28 kvadrata “spakovano” apsolutno sve za život? Pročitajte!

Izvor: Youtube / Never Too Small

Kada su dobili zadatak da urede veliku nekretninu koji je vlasnik htio da podijeli, arhitektama je ostalo ostalo svega 28 kvadrata da naprave čudo od malog stana.

Umjesto da ionako mali prostor dodatno smanjuju i pregrađuju zidovima, oni su primijenili sjajnu taktiku. Kupatilo, ormare i krevet za spavanje smjestili su odmah pored ulaznih vrata. Na taj način su svi prozori u stanu ostali slobodni, pa su dnevna soba, trpezarija i kuhinja dobile mnogo prirodnog svjetla.

Umjesto zidova, prostor dijele komadi namještaja rađeni po mjeri, što omogućava da stan djeluje prostrano i da svjetlost dopire u svaki ugao. Dizajneri su uspjeli da u maloj kvadraturi obijezbede punu udobnost, pa ovaj stančić ima pravu kuhinju, komotno kupatilo, dosta mjesta za stvari i odvojenu zonu za spavanje.

Glavna zvijezda ovog stana je prostor za spavanje, koji je napravljen kao jedan veliki, višenamjenski drveni boks od svijetlog hrasta. Ovaj boks u sebi krije krevet, garderober, noćni stočić i skrivene pregrade. Sam krevet ima ugrađen mehanizam, pa se jednostavnim podizanjem dušeka otvara ogroman prostor ispod kreveta gde mogu da se spakuju odeća, obuća i posteljina. Jedno udubljenje u zidu iskorišćeno je kao noćni stočić sa lampama, dok su u dva stuba pored kreveta skrivene mašina za veš i vešalice. Ovaj prostor može potpuno da se zatvori kliznim panelima.

Izvor: Youtube / Never Too Small

Sa spoljne strane, koja gleda na dnevnu sobu, ovaj drveni boks služi kao niska komoda za televizor, a jedna velika fioka na dnu može da se izvuče i posluži kao stepenik za penjanje na krevet ili kao dodatna tabure-stolica za goste.

Iako zauzima malo mjesta, kuhinja ima sve: mašinu za sudove, rernu, mikrotalasnu, veliki frižider i zamrzivač, pa čak i ostavu. Tajna je u tome što su dizajneri napravili donje elemente dubljim nego što je uobičajeno. Umjesto standardnih 60 centimetara, radna ploča je duboka 80 centimetara. Tih dodatnih 20 centimetara dalo je mnogo više mjesta za seckanje i pripremu hrane, ali i drastično veće i dublje fioke za posuđe. Kuhinjski elementi su u tamnocrvenoj boji, što kuhinji daje čist i moderan izgled, dok su radna površina i zidna obloga napravljene od nerđajućeg čelika koji se lako čisti i ne može se lako oštetiti.

Izvor: Youtube / Never Too Small

Boje u ovom stanu ne služe samo za ukras, već vizuelno dijele prostor na cjeline. Na samom ulazu, zidovi su obojeni u tamnocrvenu boju, što stvara prijatan i ušuškan osjećaj čim kročite u stan, prije nego što pređete u svijetli dnevni boravak. Ta ista crvena boja se ponavlja i u kuhinji, pa tako povezuje ulaz i kuhinjski dio. U dnevnoj sobi, donja polovina zidova je bijela kako bi prostor djelovao svjetlije i prostranije, dok su gornja polovina i plafon obojeni u nježnu, svijetlozelenu boju. Ovaj trik privlači pogled nagore i vizuelno izdužuje prostor, čineći da plafoni izgledaju mnogo viši nego što jesu.

Najveći problem bio je kako osvijetliti kupatilo, jer se zbog rasporeda stana našlo u samoj sredini, gdje nema prozora. Rješenje je pronađeno tako što je kupatilo "pozajmilo" svjetlost iz kuhinje – u gornje ormariće ugrađeno je mutno, rebrasto staklo kroz koje svjetlost iz dnevne sobe suptilno ulazi u kupatilo. Za provjetravanje i protiv vlage, u tuš-kabini je napravljen jedan šarmantan okrugli prozorčić. Iako je stan mali, kupatilo je ostalo iznenađujuće komotno i u njega su stali veliko ogledalo, širok lavabo sa ormarićima i dosta mjesta za peškire i kozmetiku.

Pogledajte ovaj stan u galeriji slika.

Vidi opis U malom stanu od 28 kvadrata napravili čudo: Sve za život i još nešto ekstra mali stan od 28 kvadrata Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 26 1 / 26 Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 26 2 / 26 Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 26 3 / 26 AD Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 26 4 / 26 Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 26 5 / 26 Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 26 6 / 26 AD Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 26 7 / 26 Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 26 8 / 26 Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 26 9 / 26 AD Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 26 10 / 26 Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 26 11 / 26 Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 26 12 / 26 AD Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 26 13 / 26 Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 26 14 / 26 Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 26 15 / 26 AD Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 26 16 / 26 Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 26 17 / 26 Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 26 18 / 26 AD Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 26 19 / 26 Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 26 20 / 26 Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 26 21 / 26 AD Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 26 22 / 26 Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 26 23 / 26 Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 26 24 / 26 AD Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 26 25 / 26 Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 26 26 / 26

(MONDO/Lepa&srećna)

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