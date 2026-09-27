Tri vrste namirnica koje ubrzavaju starenje kože i stvaranje bora: Izbjegavajte ih ako želite mladolik izgled

Saznajte koje namirnice mogu da doprinesu ubrzanom starenju kože i pojavi bora.

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Bore su prirodan dio starenja i prije ili kasnije pojaviće se kod svakoga. Ipak, na to kada će se pojaviti i koliko će biti izražene mogu uticati različiti faktori, uključujući genetiku, izlaganje suncu, pušenje, san i način ishrane.

Ako želite da što duže sačuvate zdrav izgled i elastičnost kože, stručnjaci savjetuju da obratite pažnju i na to šta se nalazi na vašem tanjiru. Neke namirnice, naročito kada se često konzumiraju i u većim količinama, mogu doprinijeti procesima povezanim sa starenjem kože.

1. Rafinisani šećer

Loša vijest za ljubitelje slatkiša: hrana i pića sa mnogo dodatog šećera mogu doprinijeti ubrzanom starenju kože. Tu spadaju bombone, kolači, keks, zaslađena gazirana pića i drugi proizvodi bogati jednostavnim šećerima.

Jedan od razloga je proces koji se naziva glikacija. Kada u organizmu ima mnogo šećera, on može da se vezuje za proteine, uključujući kolagen i elastin, koji koži daju čvrstinu i elastičnost. Kao posljedica, vlakna kolagena mogu da izgube dio svoje funkcije, pa koža vremenom može postati manje elastična i sklonija borama.

Zato smanjenje unosa dodatog šećera nije važno samo zbog opšteg zdravlja, već može biti korisno i za očuvanje izgleda kože.

Torte

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2. Punomasni mliječni proizvodi

Mlijeko i mliječni proizvodi ne moraju da budu izbačeni iz ishrane, ali neki punomasni proizvodi sadrže značajne količine zasićenih masti. Ishrana bogata zasićenim mastima i prerađenom hranom povezuje se sa procesima koji mogu nepovoljno uticati na zdravlje kože.

Dermatološkinja Džesika Krant ranije je za časopis Margriet ukazala na problem tipične zapadnjačke ishrane, koja često sadrži mnogo mesa i mliječnih proizvoda, a malo vlakana. Takav obrazac ishrane može biti povezan sa bržim starenjem kože.

Ipak, važno je naglasiti da mliječni proizvodi sami po sebi nisu dokazani uzrok bora. Mnogo je važnije kakva je ishrana u cjelini i koliko često se konzumiraju namirnice bogate zasićenim mastima.

Kiselo mleko

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3. Prerađeno meso

Volite suvo meso, salamu ili kobasice? Ako ih često jedete, možda bi trebalo da razmislite o tome da ih ograničite.

Prerađeno meso često sadrži mnogo soli i zasićenih masti, a visok unos soli može doprinijeti zadržavanju tečnosti i pojavi natečenosti, uključujući i izraženije kesice ispod očiju.

Osim toga, prerađeno meso može sadržati različite konzervanse i aditive, a ishrana sa mnogo procesuiranih namirnica nije najbolji izbor za zdravlje organizma, pa ni kože.

To ne znači da će vam jedna porcija slanine ili kobasice izazvati bore. Problem je prije svega u učestaloj i dugotrajnoj konzumaciji, posebno ako takva hrana potiskuje voće, povrće, integralne žitarice i druge namirnice bogate hranljivim materijama.

Pršuta

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Šta je dobro jesti za zdraviju kožu?

Ako želite da sačuvate kožu što duže zdravom, nije dovoljno samo da izbacite određene namirnice. Mnogo je važnije da ukupna ishrana bude raznovrsna i bogata hranljivim materijama.

Voće i povrće obezbjeđuju vitamine, minerale i antioksidanse, dok riba, orašasti plodovi, sjemenke i kvalitetni izvori proteina mogu biti dio uravnotežene ishrane koja podržava zdravlje kože.

I, naravno, zaštita od sunca ostaje jedan od najvažnijih načina da se uspori prijevremeno starenje kože. Ishrana može biti dio šire brige o koži, ali ne može da zaustavi prirodan proces starenja.

Bore su normalan dio života, ali zdrave navike mogu pomoći da koža duže ostane elastična, hidrirana i zdrava.