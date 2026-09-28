Muzej u Holandiji oduševio turiste širom svijeta: "Ušla sam u tuđa crijeva kao crveno krvno zrnce!"

Muzej CORPUS u Lajdenu u Nizozemskoj omogućava turistima da, kao crvena krvna zrnca, uđu u ogromni model ljudskog tijela i istraže sve njegove unutrašnje organe.

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Mahom, kada se organizuje put u Nizozemsku, glavna i jedina destinacija u glavi bude prijestonica Amsterdam, dok mnogi nisu svjesni da ova zemlja ima da ponudi mnogo više od samo jednog grada. Tome svjedoči i Lajden, grad pun kanala oivičenih cvijećem i živahnih ulica.

Lajden je i dom za jedan od najčudnijih muzeja na svijetu, pod imenom CORPUS, koji od 2008. godine posjetiocima omogućava da krenu na putovanje kroz anatomiju ogromnog ljudskog tijela tako što bukvalno ulaze u njegovu unutrašnjost i istražuju različite organe i sisteme koji održavaju tijelo u životu.

Budite crvena krvna zrnca na dan

Udaljen oko 45 minuta vozom od Amsterdama, a od centra Lajdena oko 10 minuta, muzej privlači pažnju mnogih i koji za njega ranije nisu čuli samo po njegovom karakterističnom spoljašnjom izgledu. Kada ga gledate sa puta iz udobnosti auta, možete da vidite ogromnu narandžastu ljudsku figuru koja sjedi naslonjena na ostatak muzejske zgrade.

Po ulasku u muzej, posjetioci preuzimaju ulogu crvenog krvnog zrnca i učestvuju u prezentacijama, igrama i zanimljivim postavkama, putujući od donjeg dijela tijela sve do mozga. Iako možda postoje i druge izložbe širom svijeta koje omogućavaju ljudima da prošetaju kroz model ljudskog tijela, CORPUS je jedinstven po tome što je anatomski precizan i vodi posjetioce na putovanje kroz različite unutrašnje organe tijela.

Kratke ture za dugo sjećanje

Iskustvo u muzeju traje relativno kratko, a vođene ture obično traju oko sat vremena. Koncepti su predstavljeni dovoljno jednostavno da ih mogu razumjeti i porodice sa sasvim malom djecom, koji na ovaj način uče kako praktično da brinu o svom tijelu.

Muzejom se prošetala i influenserka Ana Grzunov, pogledajte kako se ona provela:

Posjetioci započinju turu tako što pokretnim stepenicama ulaze u ranu na potkoljenici ogromne figure, gdje mogu da vide šta se dešava kada iver probije kožu. Nakon toga, ovo nadrealno putovanje vodi kroz ljudski želudac, pluća, mozak i srce.

Tu su i interaktivne igre i uređaji pomoću kojih se mogu mjeriti stvari poput krvnog pritiska i BMI-ja (indeksa tjelesne mase).

Efektne lekcije za sve uzraste

Jedan od vrhunaca ovog muzeja su i izuzetno realistični prikazi osnovnih tjelesnih funkcija. Posebno upečatljivi trenuci tokom ture uključuju i prepoznatljiv udarac otkucaja srca koji odjekuje kroz srčane komore, prikaz neurona koji se aktiviraju širom mozga i ritmično širenje pluća dok se pune kiseonikom.

Osim toga, proces varenja prikazan je uz pomoć ogromnih blokova sira, svojstveno kulturi ove zemlje. Svaki od ovih prizora predstavlja upečatljivu, čulnu lekciju o tome kako naše tijelo funkcioniše.

(Mondo)