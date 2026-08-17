logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

4 znaka da imate veliki problem u kući: Ako se ovo dešava tokom vrućine ili kiše, vreme je za velike radove

4 znaka da imate veliki problem u kući: Ako se ovo dešava tokom vrućine ili kiše, vreme je za velike radove

Autor Biljana Stankovac
0

Ako se ove 4 stvari pojavljuju u domu tokom vrelog talasa ili kiše, stručnjaci kažu da krečenje ili estetsko renoviranje neće pomoći, već je potrebno rešavati dublji uzrok.

Četiri znaka da kući ne treba samo krečenje: Kako otkriti skrivene probleme u domu Izvor: AI info / Lepa&Srećna
  • Visoke temperature i obilne padavine često otkrivaju probleme koji su mjesecima bili skriveni.
  • Ako se vlaga, pukotine ili previsoka temperatura vraćaju nakon renoviranja, uzrok vjerovatno nije samo estetski.
  • Prije velikih radova potrebno je provjeriti izolaciju, instalacije i moguće prodore vode, a ne samo ono što se vidi.

Ljeto umije da bude najbolji "test" za kuću. Dok visoke temperature, obilne kiše i pojačano korištenje klima uređaja stavljaju dom na ozbiljan ispit, na površinu često izlaze problemi koje tokom ostatka godine i ne primjećujemo. Stručnjaci upozoravaju da ono što na prvi pogled djeluje kao potreba za krečenjem, zamjenom podova ili osvježavanjem prostora ponekad zapravo ukazuje na mnogo veći problem.

1. Klima radi bez prestanka, a neke prostorije ostaju vrele

Ako klima uređaj radi gotovo neprekidno, a pojedine sobe i dalje teško postižu prijatnu temperaturu, problem ne mora biti u samom uređaju. Loša izolacija, termički mostovi, dotrajala stolarija ili ranije loše izvedeni radovi mogu biti pravi uzrok. U takvoj situaciji novo krečenje ili promjena završnih materijala neće riješiti ono što se dešava iza zidova.

2. Pojavljuju se fleke, vlaga ili neprijatan miris

Mrlje oko prozora, vlažni uglovi i miris koji se uporno vraća mogu biti znak da negdje postoji prodor vode ili problem sa hidroizolacijom, krovom ili fasadom. Posebno nakon velikih temperaturnih razlika i obilnih padavina, skriveni nedostaci mogu postati mnogo uočljiviji. Krečenje tada može samo privremeno da prikrije posljedice.

buđ na zidu
Izvor: Shutterstock

3. Isti problemi vraćaju se nekoliko mjeseci nakon renoviranja

Sve izgleda novo, zidovi su svježe okrečeni, namještaj je promijenjen, a onda se ponovo pojave pukotine, fleke ili drugi nedostaci. To je jedan od najjasnijih znakova da je tokom renoviranja riješena posljedica, ali ne i uzrok. Kada se interveniše samo na vidljivom dijelu prostora, problem koji se nalazi iza zidova ili u instalacijama može ostati netaknut.

4. Kuća izgleda moderno, ali se ponaša isto kao ranije

Nove pločice, boja zidova i namještaj mogu potpuno promijeniti izgled doma, ali ne i njegovu funkcionalnost. Ako su izolacija, ventilacija, vodovodne i termičke instalacije dotrajale ili loše izvedene, problemi sa vlagom, temperaturom i potrošnjom mogu ostati isti. Pravo renoviranje zato ne podrazumijeva samo ono što se vidi, već i provjeru svega što se nalazi ispod i iza završnih slojeva.

U galeriji pogledajte koji detalji čine da vaše kupatilo izgleda zastarjelo:

Prije nego što krenete u veće renoviranje, stručnjaci preporučuju da se najprije provjeri stanje instalacija, izolacije, krova, fasade i eventualnih prodora vode. Upravo ti „nevidljivi“ dijelovi kuće često najviše utiču na udobnost, bezbjednost i buduće troškove.

Možda će vas zanimati

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA