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Kako se riješiti smrdibuba iz kuće: Pomaže biljka koju vjerovatno već imate

Kako se riješiti smrdibuba iz kuće: Pomaže biljka koju vjerovatno već imate

Autor H.K. Izvor Lepa i srećna
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Smrdibube ne podnose jednu stvar koju mnogi već imaju kod kuće, stavite je blizu prozora i riješite ih se zauvijek.

Smrdibube bježe od ove biljke: Imate je u kuhinji Izvor: Shutterstock

Sa dolaskom hladnijih dana, domovi širom regiona ponovo postaju meta dobro znanih, neželjenih gostiju. Smrdibube ne podnose miris jedne biljke koju mnogi već imaju u kuhinji, a ako ste već primijetili prve sumnjive insekte oko prozora, vrijeme je da probate jednostavan način da ih držite podalje od kuće.

Umjesto da odmah posegnete za agresivnim sprejevima i hemikalijama, možete isprobati ovaj prirodni trik protiv smrdibuba koji ne zahtijeva mnogo truda. Biljku možete držati na prozorskoj dasci, kod balkonskih vrata ili blizu drugih mjesta kroz koja bube pokušavaju da uđu.

Kakve su to bube i zašto smrde?

Smrdibube (lat. Pentatomidae) spadaju u štitaste stjenice, a najčešće ih prepoznajemo po tijelu u obliku štita i karakterističnoj boji koja im služi za maskiranje – od jarkozelene tokom ljeta, do braon i mramorne tonove sa dolaskom jeseni.

Kada se osjete ugroženo ili kada ih neko pritisne, ove bube kroz specijalne žlijeze na grudnom košu ispuštaju tečnost bogatu aldehidima, koja ima izuzetno oštar, neprijatan i dugotrajan miris. Taj mehanizam im u prirodi služi isključivo kao odbrambena reakcija i štit od gladnih predatora.

Da li od njih ima ikakve koristi ili su čista napast?

U domaćinstvima i poljoprivredi one se opravdano smatraju velikim štetočinama. Budući da se hrane biljnim sokovima, svesrdno buše i uništavaju plodove u voćnjacima i baštama (posebno paradajz, paprika, voće i kukuruz), ostavljajući za sobom oštećene i neupotrebljive usjeve. Sa dolaskom jeseni, pošto nemaju prirodnih neprijatelja na našim prostorima u dovoljnoj mjeri, one masovno migriraju ka ljudskim domovima tražeći toplo sklonište za prezimljavanje.

Izvor: Shutterstock

Sa druge strane, za ljude, kućne ljubimce i sam namještaj one su potpuno bezopasne – ne grizu, ne prenose zarazne bolesti i nisu otrovne, ali njihovo prisustvo, letenje propraćeno bukom i neprijatan miris umiju ozbiljno da naruše mir u kući.

Pukotine oko prozora su njihov glavni ulaz

Smrdibube najčešće traže način da se uvuku u topao i zaklonjen prostor, pa obratite pažnju na pukotine, oštećenja oko prozora i vrata i mjesta gdje izolacija nije dobra. Posebno provjerite spojeve oko prozora i balkonskih vrata. Ako postoje otvori kroz koje mogu da prođu, zaštita od smrdibuba počinje upravo njihovim zatvaranjem.

Biljka čiji miris smrdibube organski ne podnose

U narodu se često pominje nana kao jedno od najboljih prirodnih sredstava protiv smrdibuba. Vjeruje se da im njen intenzivan, osvježavajući miris izuzetno smeta, pa nekoliko svježih grančica možete staviti na prozorsku dasku ili blizu mjesta na kojima ih najčešće primjećujete.

Izvor: LepaiSrecna

Još jedna mogućnost je eterično ulje nane. Nekoliko kapi možete dodati u vodu i nanijeti rastvor raspršivačem na spoljašnje okvire prozora i vrata. Miris će vremenom oslabiti, naročito poslije kiše, pa je tretman potrebno s vremena na vreme ponoviti. Ako želite da probate ovaj trik, prvo ga primijenite na manjoj površini stolarije da provjerite da li ostavlja tragove.

Šta da radite ako su već ušle u kuću?

Ako je smrdibuba već našla put do vašeg dnevnog boravka, nemojte je gnječiti niti pritiskati. Time ćete samo izazvati ispuštanje neprijatnog mirisa po kojem su dobile ime.

Najjednostavnije je da je pažljivo uhvatite parčetom papira ili poklopite čašom, podvučete papir ispod i iznesete je napolje.

Ako vam se smrdibube pojavljuju iz dana u dan, obavezno detaljno pregledajte okvire prozora, zatvorite pukotine silikonom ili stavite kvalitetne komarnike, jer je sprečavanje ulaza uvijek najbolja odbrana.

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Tagovi

smrdibube insekti zaštita

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