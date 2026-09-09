Viralni trik sa Tiktoka prikazuje kako da se savršeno našminkate samo uz pomoć korektora, bez korišćenja pudera.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Šminkanje tokom vrelih ljetnjih dana često se svodi na jedno pravilo - što manje proizvoda, to bolje. Teške podloge lako postaju neprijatne na visokim temperaturama, počinju da se preslikavaju i tope, a lice umjesto svježeg izgleda dobija upravo suprotan efekat.

Zato su lagane BB i CC kreme, tonirane kreme i proizvodi koji ostavljaju kožu prirodnom postali omiljeni izbor za ljeto. Ipak, ako želite da prikrijete crvenilo, sitne nepravilnosti ili neujednačen ten, postoji jednostavan trik zbog kojeg vam možda puder uopšte neće biti potreban.

Nova tehnika nanošenja korektora privukla je pažnju na TikToku jer omogućava da se ten vizuelno ujednači, a da na licu ostane veoma malo proizvoda. Ključ nije u količini korektora, već u tome gdje ga nanosite i kako ga razmazujete.

Naime, korektor većina žena stavlja samo na nepravilnosti, ali ovaj bjuti trik podrazumijeva da se korektor rasporedi strateški, odnosno na dijelove lica gdje najčešće želimo dodatno prekrivanje.

Izvor: Shutterstock

Na taj način koža dobija svježiji i prirodniji izgled, dok se crvenilo i sitne flekice vizuelno ublažavaju, a to je vrlo lako izvesti korak po korak:

Korektor se prvo nanosi u obliku slova T između očiju i niz nos,

zatim se ispod očiju izvlači oblik obrnutog slova V,

dok se dodatni potezi izvode uz jagodice, dalje od nosa.

Nakon toga se sve dobro blenda većom četkicom kako bi se korektor stopio s kožom.

Na ovaj način ćete nanijeti lagan, gotovo neprimjetan sloj šminke koji ujednačava ten, piše Superžena. Osim toga, ovo je idealno rješenje za ljeto pošto dovoljno prekriva nepravilnosti dok pritom čuva prirodan izgled.

U galeriji pogledajte kakav manikir je apsolutni hit za jesen:

Vidi opis Trik sa korektorom zbog kojeg ne morate da stavljate puder: Ovako ga nanesite za potpuno ujednačen ten Puter žuti nokti Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Instagram printscreen / nemo_beauty_salon Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Instagram printscreen / hair.nails.by.brentlea Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Don Huan/Shutterstock Br. slika: 7 7 / 7

Naravno, korektor neće uvijek biti dovoljan za izraženije nepravilnosti, pa će neke bubuljice ili upornije fleke možda zahtijevati dodatni sloj.

Ipak, za svakodnevni ljetnji izgled i one koji vole no makeup efekat, ova tehnika može da bude odlična zamjena za uobičajene tehnike šminkanja.