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Leskovački omlet: Pikantan i pun povrća, najljepši je uz parče domaćeg hljeba

Leskovački omlet: Pikantan i pun povrća, najljepši je uz parče domaćeg hljeba

Autor Dragana Božić Izvor Stvar ukusa
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Uživajte u leskovačkom omletu, pikantnom jelu sa povrćem, koje se savršeno slaže sa svježim hljebom ili sirom.

Recept za leskovački omlet Izvor: Shutterstock

Leskovački omlet je pravi primjer kako od nekoliko običnih sastojaka može da nastane sočan, mirisan i konkretan domaći obrok.

Crvene paprike i paradajz prvo se polako dinstaju dok ne puste svoje sokove i ukusi se ne sjedine, a zatim im se dodaju jaja koja sve povezuju u mekan i bogat omlet. Ljuta papričica daje mu prepoznatljivu notu i upravo je ona detalj zbog kog ovaj doručak dobija karakter.

Sastojci:

10 jaja
3 crvene paprike
2 paradajza
1 ljuta papričica
3–4 kašike ulja
so po ukusu

Priprema:

Paprike operite, očistite od sjemenki i isijecite na tanke trake. Paradajz oljuštite po želji i nasjeckajte na manje komade. Ljutu papričicu sitno isjeckajte.

U većem tiganju zagrijte ulje, dodajte paprike i pržite ih na srednjoj temperaturi dok ne omekšaju. Nemojte pojačavati temperaturu jer treba da se polako ispeku i puste svoj sok. Dodajte ljutu papričicu i kratko propržite zajedno sa paprikama.

Bonus savjet:

Umjesto svježe papričice možete koristiti i suvu tucanu ljutu papriku.

Ubacite sjeckani paradajz i posolite po ukusu. Dinstajte dok paradajz ne omekša i višak tečnosti ne ispari. Ovaj korak je važan jer omlet ne treba da bude vodenast.

Jaja umutite viljuškom, tek toliko da se bjelanca i žumanjca sjedine. Prelijte ih preko omekšalog povrća i smanjite temperaturu. Lagano miješajte ili povlačite smjesu varjačom od ivica ka sredini, dok se jaja ne ispeku, ali ostanu sočna.

Leskovački omlet poslužite odmah, dok je topao. Uz njega odlično idu svjež hljeb, mladi sir ili jogurt, a za ljubitelje baš ljutog možete dodati još malo svježe papričice.

(Stvar ukusa)

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