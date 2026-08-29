Engleski doručak: Lakša verzija klasičnog recepta sa jajima i povrćem

Napravite ukusnu i jednostavniju verziju tradicionalnog engleskog doručka sa jajima, pečurkama, paradajzom i integralnim hljebom.

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Tradicionalni engleski doručak jedan je od najpoznatijih doručaka na svijetu, ali i jedan od obilnijih. Jaja, kobasice, slanina, pasulj i prženi hljeb zajedno čine obrok koji je mnogima pretežak za početak dana.

Ipak, nekoliko jednostavnih izmjena dovoljno je da dobijete mnogo laganiju varijantu, bez odricanja od prepoznatljivog ukusa.

U ovoj verziji glavnu ulogu imaju jaja, pečurke i paradajz, dok prženi hljeb mijenja integralni tost. Povrće se priprema na vrlo malo ulja, a cijeli doručak može biti na stolu za svega 15 minuta.

Sastojci za dvije osobe

4 jaja

250 g šampinjona

2 veća paradajza

2 kriške integralnog hljeba

1 kašičica maslinovog ulja

1 čen bijelog luka

so i biber

malo dimljene paprike

svježi peršun ili vlasac po želji

100 g kuvanog bijelog pasulja, po želji

Priprema

Šampinjone očistite i isijecite na listiće, a paradajz prepolovite. Bijeli luk sitno nasjeckajte.

Ugrijte veliki tiganj i dodajte kašičicu maslinovog ulja. Ubacite šampinjone i pržite ih nekoliko minuta, dok ne omekšaju i dobiju blago zlatnu boju. Dodajte bijeli luk, malo soli, bibera i dimljene paprike.

Šampinjone pomjerite na jednu stranu tiganja, pa dodajte paradajz. Pecite ga nekoliko minuta sa obje strane. Ako koristite pasulj, dodajte ga u tiganj i kratko zagrijte.

U međuvremenu pripremite jaja. Možete ih skuvati, poširati ili ispeći na oko u neprijanjajućem tiganju bez dodatnog ulja.

Integralni hljeb tostirajte dok ne postane hrskav.

Na tanjir stavite tost, pečurke, paradajz i pasulj, a zatim dodajte jaja. Posipajte svježim peršunom ili vlascem i poslužite dok je toplo.

Kako da bude još ukusniji

Ako ne želite potpuno da izbacite meso, možete dodati jednu manju pileću ili ćureću kobasicu. Ispecite je bez dodatnog ulja, pa poslužite uz ostatak doručka.

Za još jednostavniju varijantu izostavite pasulj i pripremite po jedno jaje za svaku osobu. Ako želite da doručak bude zasitniji, pasulj je dobar izbor jer sadrži vlakna i biljne proteine.

Tako dobijate šareni i zasitni doručak koji podsjeća na tradicionalni engleski klasik, ali je mnogo jednostavniji i lakši za pripremu.