Omladinska reprezentacija Srbije izgubila je od Crne Gore 2:3 i ostala bez šanse za Evropsko prvenstvo u Češkoj.

Izvor: MN PRESS

Omladinska reprezentacija Srbije (do 19 godina) neće se kvalifikovati za Evropsko prvenstvo u Češkoj naredne godine, jer je u utorak izgubila u Pančevu od vršnjaka iz Crne Gore 2:3 (2:3).

Srbija je turnir završila na drugom mjestu sa šest bodova, poslije pobjeda nad Farskim Ostrvima (4:1) i Azerbejdžanom (4:0). Prvo mjesto sa maksimalnih devet bodova i plasman u elitnu rundu kvalifikacija osvojila je Crna Gora, dok je srpska selekcija ostala bez plasmana u narednu fazu i time završila učešće.

Izabranici Slađana Nikolića katastrofalno su počeli utakmicu odluke i u prvih pola sata gubili 0:3, poslije čega su pokušali da se vrate golovima Jovana Ostojića iz Vojvodine i Dimitrija Šarića iz Crvene zvezde, ali više od konačnih 2:3 nisu mogli.

CRNA GORA – SRBIJA 3:2 (3:2)

Pančevo, stadion SRC „Mladost“.

Sudija: Bendžamin Brand (Njemačka).

Sudija: Bendžamin Brand (Njemačka). Strijelci: 1:0 – Knežević 7′, 2:0 – Mijović 10′, 3:0 – M. Jovanović 29′, 3:1 – Ostojić 30′, 3:2 – Šarić 45+1′.

CRNA GORA: Minić, Perišić, Fatić, Maraš, M. Jovanović, Pavićević (od 62. Ražnatović), Knežević (od 83. Popović), Lesjak (od 75. Jašović), Mijović, Stamatović (od 75. Kostić), Bubanja (od 75. Lazoja). Selektor: Nenad Vukčević.

SRBIJA: Petrić, Škrijelj (od 85. Radić), Vranić, Topić, Milovanović (od 85. Paunović), Ostojić (od 69. L. Jovanović), Damjanović, Šarić, Ivanović (od 69. S. Petrović), Miletić (od 57. D. Jovanović), Soprenić. Selektor: Slađan Nikolić.

Kako se odvijao meč Srbija - Crna Gora

Vidi opis Još jedan udarac za srpski fudbal: Crna Gora ugasila san "orlićima" o Evropskom prvenstvu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 17 / 17

Crna Gora je u prvih 30 minuta odlučila pobjednika i osvajača grupe. Vukota Knežević je u sedmom minutu, na asistenciju Viktora Lesjaka, donio vođstvo svojoj selekciji, a već u desetom Veljko Mijović je poslije dodavanja Alekse Perišića povisio na 2:0. U 29. minutu Matija Jovanović je, uz asistenciju Viktora Bubanje, postigao i treći gol za Crnu Goru.

Srbija je odgovorila već u sljedećem minutu. Jovan Ostojić je na dodavanje Alekse Damjanovića smanjio na 3:1 i nagovijestio povratak srpskog tima. Do kraja prvog dijela pokušavali su Šarić i Damjanović, a u prvom minutu nadoknade Dimitrije Šarić je zatresao mrežu i vratio neizvjesnost pred nastavak susreta.

Srpski omladinci su u drugom poluvremenu tražili pogodak za izjednačenje. David Milovanović je u 50. minutu primorao Dimitrija Minića na intervenciju, a golman Crne Gore zaustavio je i pokušaj Miloša Soprenića u 61. minutu. Prijetio je i Đorđe Vranić, dok su udarci Milovanovića i Ostojića bili blokirani.

Novu priliku Srbija je imala u 70. minutu, kada je Minić odbranio udarac Damjanovića. Šarić je u završnici šutirao pored gola, kao i Vranić u sudijskoj nadoknadi, pa je rezultat iz prvog poluvremena ostao nepromijenjen do posljednjeg zvižduka.

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