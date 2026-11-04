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Ovo je spisak Srbije za Mundijalito u Kataru: Čak 7 "orlića" iz Crvene zvezde

Ovo je spisak Srbije za Mundijalito u Kataru: Čak 7 "orlića" iz Crvene zvezde

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Poznat je spisak selektora Igora Matića za Svjetsko prvenstvo u Kataru, za igrače do 17 godina.

Spisak kadeta Srbije za Svjetsko prvenstvo u fudbalu Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Kadetska reprezentacija Srbije (U-17) učestvovaće ove jeseni prvi put na Svjetskom prvenstvu u fudbalu u ovom uzrastu, a sada je selektor "orlića" Igor Matić objavio spisak igrača na koje će računati. Na spisku su provjerena imena, igrači koji su i donijeli plasman na Mundijalito u Kataru:

  • GOLMANI: Savo Radanović (Crvena zvezda), Veljko Popović (Partizan), Matej Pribišić (IMT);
  • ODBRANA: Vukašin Davidov (Vojvodina), Matej Strika (Crvena zvezda), Strahinja Baucal (Crvena zvezda), Vojin Marinković (Partizan), Filip Đurić (Crvena zvezda), Endrju Marić (Čukarički);
  • VEZNI RED: Luka Andrijašević (Vojvodina), Dragan Anokić (Crvena zvezda), Ognjen Matanović (Crvena zvezda), Novak Stevanović (Napredak), Andrej Sibinović (Crvena zvezda), Tadija Cojić (IMT), Veljko Pejović (Vojvodina), David Đokić (Mladost Lučani), Nebojša Grujić (Čukarički);
  • NAPAD: Danilo Žarković (Vojvodina), David Vajagić (Volfzburg), Tadija Samardžić (Arminija Bilefeld).

Izabranici selektora Igora Matića okupljaju se u ponedjeljak, 9. novembra u Ubu, gdje će odraditi finalne pripreme pred put u Katar, koji ih očekuje 17. novembra.

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Srbija će u okviru grupe L za rivale u grupnoj fazi imati Japan, Kolumbiju i Honduras. Prva utakmica na programu je 21. novembra, kada će se "orlići" sastati sa Hondurasom.

Podsjećamo, na turniru učestvuje 48 selekcija, a cijeli šampionat smješten je u savremenom kompleksu "Aspire Zone" u Al Rajanu i Dohi. Plasman u šesnaestinu finala takmičenja obezbijediće po dve najbolje ekipe iz svake od 12 grupa, kao i osam najbolje trećeplasiranih selekcija.

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Tagovi

Srbija fudbal orlići

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