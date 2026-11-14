Orlići gaze ka Euru: Gol iz kornera riješio sve, odluka pada protiv Crne Gore

U19 selekcija Srbije pobjedom nad Azerbejdžanom 4:0 (1:0) napravila je još jedan bitan korak ka odlasku na Evropsko prvenstvo.

Izvor: MN PRESS

Orlići ređaju pobjede! Nakon što su preokrenuli protiv Farskih Ostrva uspjeli su da pobijede i Azerbejdžan 4:0 (1:0) u Pančevu. U meču drugog kola kvalifikacija za Evropsko prvenstvo upisan je bitan trijumf u Grupi B kvalifikacija.

Srbija je sada prva na tabeli svoje grupe sa 6 bodova, koliko ima i Crna Gora, ali je jako bitno što je naša U19 selekcija uspjela da postigne četiri gola jer sada ima za gol bolju gol-razliku od Crne Gore.

To znači da u posljednjem meču grupe sa Crnom Gorom u Pančevu 17. novembra od 16 časova srpskom timu odgovara i neriješen rezultat. Ukoliko odigra neriješeno ili pobijedi kao prvi u grupi nastavićemo takmičenje u Grupi A kvalifikacija, odakle može da se plasiramo na Euro.

Srbija nije blistala, tj. nije uspijevala da savlada golmana rivala sve do pred kraj prvog poluvremena. A onda je bek Azerbejdžana u želji da ispuca loptu umjesto lopte šutnuo Sofronića i suđen je penal koji je u 40. minutu u gol pretvorio Dimitrije Šarić.

Djelovalo je da Srbija neće doći do ubjedljive pobjede kada je u 60. minutu golman rivala odbranio sjajan udarac Dušana Jovanovića, a onda je u 70. minutu sve krenulo nizbrdo za goste.

Prvo je David Milovanović pogodio poslije duplog pasa sa Aleksom Damjanovićem za 2:0, zatim je u 73. minutu upravo Milovanović centrirao, a Jovan Ostojić je iskoristio što je "zaplivao" Hasanov na golu rivala i pogodio je glavom na praznu mrežu.

Na kraju smo vidjeli pravi spektakl, pošto je Jovan Ostojić golom direktno iz kornera pogodio za konačnih 4:0.

Pogledajte 00:44 Jovan Ostojić gol iz kornera Izvor: Arena Sport Izvor: Arena Sport

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