Zoran Mirković saopštio spisak Srbije: Poljaci i Makedonci testiraju "orliće"

Orlići nastavljaju pripreme za Evropsko prvenstvo 2027.

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Mlada reprezentacija Srbije nastavlja sa pripremama za Evropsko prvenstvo 2027, a selektor Zoran Mirković saopštio je spisak igrača na koje računa.

Naredni rivali "orlića" biće Sjeverna Makedonija, 12. novembra u Novom Sadu, i Poljska, 17. novembra u Španiji.

Kompletan spisak mlade reprezentacije:

GOLMANI: Luka Lijeskić (Radnički 1923), Bogdan Matijašević (Novi Pazar), Vuk Draškić (OFK Beograd Mozzart Bet);

ODBRANA: Veljsko Milosavljević (Bornmut), Stefan Leković (Estrela Amadora), Bojan Kovačević (Kadiz), Petar Petrović (Šturm Grac), Viktor Radojević (Montreal), Stefan Bukinac (Jang Bojs), Ognjen Mimović (Fenerbahče), Uroš Tegeltija (Železničar);

VEZNI RED: Matija Popović (CSKA Moskva), Milan Kolarević (Vojvodina), Jovan Mijatović (Ajntraht Braunšvajg), Uroš Miladinović (Čukarički), Aleksa Kuljanin (Železničar), Nemanja Trifunović (Partizan), Matija Mitrović (Vitorija Gimaraeš), Matija Stejpanović (Moreirense), Jovan Milosavljević (Malme);

NAPAD: Marko Lazetić (Noa), Jovan Milošević (Braga), Miloš Luković (Kajzerslautern).

Mlada reprezentacija Srbije okuplja se u ponedjeljak u Novom Sadu, gdje će boraviti do 12. novembra i utakmice sa Sjevernom Makedonijom na stadionu "Karađorđe".

Potom, 13. novembra predstoji put u Španiju, gdje će odmjeriti snage sa selekcijom Poljske u mjestu San Dijego del Pinatar.