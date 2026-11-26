Dinamo Zagreb poražen na svom terenu u meču protiv Bajer Leverkuzena u 5. kolu Lige Evrope

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Hrvatski prvak Dinamo Zagreb doživio je neprijatan poraz na svom terenu od Bajer Leverkuzena (0:2) u Ligi Evrope. Njemački tim je rutinski slavio na Maksimiru. Golove su postigli američki vezista Malik Tilman (pred kojim je izvesni transfer u Premijer ligu) poslije loše reakcije domaćina nakon kornera u 10. minutu, kao i engleski štoper Džarel Kvansa u 45. Britanac je bio strijelac šutem lijevom nogom sa desetak metara, za konačnih 0:2, poslije lijepe akcije gostiju.

Dinamo je i dalje u komfornoj poziciji po pitanu borbe za plasman u sljedeću fazu. Ima sedam osvojenih bodova i poslije velike pobjede u Engleskoj protiv Sanderlenda i dalje sam odlučuje o svojoj sudbini. Ipak, sad je povećan značaj narednog meča prvaka Hrvatske u Evropi - protiv Rena 10. decembra u gostima.

Bajer Leverkuzen je i u Zagrebu pokazao koliko je dominantan, pa je trenutno drugi na tabeli, sa četiri pobjede i samo jednim porazom u uvodnih pet kola. Ispred njega je za sada samo perfektni Bornmut sa pet pobjeda u isto toliko rundi, a iza njega je Ferencvaroš sa četiri trijumfa i odigranom utakmicom manje.

Bonus video:

Pogledajte 00:13 Gol Zlatka Tripića na Viking Dinamo Zagreb Izvor: +Live3/Screenshot Izvor: +Live3/Screenshot

(MONDO)