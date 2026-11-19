Jadranko Hodak koji je na društvenim mrežama poznat kao "Bloger Krule" tvrdi da su pijane arhitekte i vještačka inteligencija pravili novi projekat stadiona Maksimir.

Izvor: Facebook/Bljesak.info/Grad Zagreb

Fudbalski klub Dinamo iz Zagreba dobiće u narednim godinama nov stadion, a idejno rješenje tog objekta podijelilo je javnost. Klub je jasno stao iza projekta koji je pobijedio na konkursu i Zvonimir Boban nema nikakvu dilemu kako stadion treba da izgleda, ali...

Dugačka je lista onih kojima se novi stadion ne sviđa, barem vizuelno. Kritikovali su ga do sada Zdravko Mamić i Endi Bara, a imao je šta da kaže i Jadranko Hodak kojeg na društvenim mrežama mnogi znaju kao "Bloger Krule".

"Kao da se našla grupa arhitekata, stavili su ovako bocu, 'zašlajsali' se žešće i onda su uzeli vještačku inteligenciju. Mala, 'Izađi, mala', i pitali je 'Ajde, daj nam neku šemu za stadion.' I vještačka inteligencija isto valjda pila s njima, to je prvi put u istoriji da se vještačka inteligencija razbila od alkohola. Ona im je poslala tu sliku. I ovi rekli 'A, to je to.' Ja ne znam kako je to pobijedilo na takmičenju", rekao je influenser iz Hrvatske.

Hrvatski influenser na karakterističan način tvrdi kako je izabrano rješenje na konkursu moglo da pobijedi samo uz plaćanje članova komisije.

"To je došlo na mejl, oni su to vidjeli, onda je neko zazvonio ding-dong i dao kovertu. 'Uzmi to', naš prijedlog, da li je prošao?", slikovito je objasnio Krule, koji je u Hrvatskoj poznat zbog svog britkog jezika.

Imajući u vidu popularnost koju Krule ima u Hrvatskoj i ostalim državama regiona, o njegovim izjavama o Maksimiru danima će se pričati. Za to vrijeme, zagrebački Dinamo će nastaviti sa pripremama koje je neophodno izvršiti prije nego što počne rušenje starog, a zatim i izgradnja novog stadiona.

Šta će biti sa Maksimirom?

Kao što je ranije najavljeno, kultni stadion Maksimir - koji mnogi smatraju najružnijim u Evropi - biće srušen do temelja. Dinamo iz Zagreba preseliće se na stadion u Kranjčevićevoj ulici, koji je trenutno u fazi izgradnje. Dok Dinamo bude igrao tamo, na Maksimiru će se graditi novi objekat.

Plan je da novi stadion bude završen do 2030. godine, a da kompletni troškovi budu oko 200 miliona evra. Kapacitet stadiona biće oko 35.000 sjedećih mjesta, a pored garaža i parking prostora biće izgrađeni i poslovni objekti. U neposrednoj blizini će se u budućnosti nalaziti atletski stadion, sportska dvorana, kao i tereni za rekreativno treniranje na otvorenom.