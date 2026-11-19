Mančester siti suočava se sa kaznom zbog kršenja finansijskog fer-pleja, dok ostali klubovi Premijer lige prave savez protiv njega.

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Mančester siti proglašen je krivim za kršenje više od 100 pravila finansijskog fer-pleja u periodu od 2009. do 2018. godine i uskoro se čeka da Premijer liga odredi kaznu jednom od najuspješnijih klubova 21. vijeka, a dok je tako - ostali klubovi polako "prave savez".

Tako su se svi ostali klubovi Premijer lige dogovorili da snose troškove "pravne odbrane" ukoliko sponzori Mančester sitija donesu odluku o tome da tuže rukovodstvo takmičenja.

Šta se desilo sa Sitijem?

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Nezavisna komisija proglasila je Mančester siti krivim po svim tačkama optužnice koje se odnose na ozbiljna kršenja finansijskih pravila Premijer lige tokom perioda od devet sezona, kao i zbog toga što klub nije sarađivao u istrazi, čak je opstruisao. Siti je uložio žalbu na odluku komisije, a čelnici kluba insistiraju na tome da su nevini i da ostaju posvećeni borbi za dokazivanje svoje nevinosti, međutim malo je vjerovatno da će se nešto tu promijeniti.

U međuvremenu, klupski sponzori "Etihad" i "Etisalat" saopštili su da razmatraju pokretanje pravnog postupka protiv Premijer lige. Ukoliko do toga dođe, na snagu će stupiti nova odluka prema kojoj će Ričard Masters, izvršni direktor lige, imati pokrivene troškove pravne odbrane u slučaju da bude tužen. I obezbijedili su ga drugi klubovi PL, osim Notingem foresta i Sitija.

Kad će Siti biti kažnjen?

Već dugo se čeka kazna za klub sa "Etihada" i spekuliše se da bi trebalo da bude donijeta tek na kraju aktuelne sezone, ako ne i kasnije. Nekoliko opcija je u igri, od toga da bi Sitiju mogle da budu oduzete sve titule osvojene u tom periodu, da bude izbačen u drugi rang, kao i da mu budu oduzeti bodovi.