Trener Partizana Đoan Penjaroja pred meč sa Bešiktašom u Evroligi.

Izvor: MN PRESS

Partizan u petak u hali "Aleksandar Nikolić" (20.45) dočekuje Bešiktaš i želi da se iskupi za poraz od utorka, protiv daleko moćnije Valensije. Ipak, Bešiktaš je povratio samopouzdanje pobjedom nad Real Madridom, tako da osokoljen dolazi u Beograd, gdje prilike dobro poznaje Dušan Alimpijević.

"Očekuje nas teška utakmica. Bešiktaš igra veoma dobro, posebno na gostovanjima", rekao je Penjaroja: "Ostvarili su četiri pobjede na gostujućem terenu do sada u Evroligi, a juče su odigrali veoma dobru utakmicu protiv Real Madrida kod kuće. Zaista su igrali odlično i ostvarili pobjedu. Imaju dobar tim, dobrog trenera i važne igrače sa velikim iskustvom u Evroligi. Mislim da su veoma čvrsta i opasna ekipa koja može da odgovori na različite situacije u igri."

Vidi opis Đoan Penjaroja: "Biće skroz drugačije jer ne igramo u Areni već Pioniru" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

"U duplom kolu nije lako pripremiti utakmice, ali nas sutra očekuje drugačiji meč jer igramo ovdje, u Pioniru, a ne u našoj Areni. Ipak, mislim da smo spremni da se takmičimo, da smo se dobro pripremili za ovu utakmicu i da moramo da odigramo dobru partiju ukoliko želimo da pobijedimo", zaključio je Penjaroja.

Šta je rekao Pajola?

Italijanski košarkaš Alesandro Pajola vjeruje da Partizan poslije poraza od Valensije može da se vrati na pobjednički kolosijek, a ne želi da crno-bijeli opet imaju negativan skor.

"Osjećam da želimo da se vratimo na pobjednički kolosijek i mislim da svi žele da naprave korak naprijed i ponovo dođu do pobjede. Želimo ponovo da osjetimo našu atmosferu, a naši navijači nas uvijek guraju ka pobjedi na domaćem terenu. Svakako, Bešiktaš je veoma težak protivnik, ostvarili su veliki broj pobjeda na gostovanjima. Znaju kako da igraju i kako da nam otežaju posao. Moramo da budemo fokusirani na sebe, tako da je potrebno da unaprijedimo igru u odnosu na naše posljednje dvije utakmice i naravno želimo da dođemo do pobjede", rekao je Pajola.