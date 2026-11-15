Erlinga Halanda pitali da li će da bježi iz Sitija zbog optužbi: "Slušajte, da vam objasnim..."

Erling Haland biranim riječima je govorio o krizi u Sitiju i svemu što se trenutno dešava u klubu iz Mančestera.

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Da li će Mančester siti da izbace iz Premijer lige? Problemi zbog finansijskih malverzacija su ozbiljni, spominju se drakonske kazne, pa čak i selidba u niži rang. Da li će to uticati na odlaske velikih zvijezda? To pitanje postavili su Erlingu Holandu poslije pobjede Norveške protiv Velsa (3:1).

"Situacija, koje godine je bilo to? Bilo je prije mog dolaska, istraga pokriva period od 2009. do 2018. godine. Te 2009. godine sam igrao za Brine, za tim do devet godina, 2010. za Brine do 10 godina, da nastavljam dalje da nabrajam? Ne moram da idem po cijeloj listi. Te 2016. godine sam promovisan u prvi tim, pa sam 2017. i 2018. bio u Moldeu, provodio sam više vremena tada u mlađim kategorijama. To je pravna bitka. Ne znam kako tačno da kažem na norveškom to", počeo je Haland razgovor za tamošnji "TV2".

Nije htio previše detaljno da priča o svemu tome.

"Postoje ljudi koji se bave time. Da li treba da odgovaram na to? U klubu su u tom periodu bili neki ljudi iz Norveške, čini mi se. Abdisalam Ibrahim, Martin Samuelsen, Kjetil Hauge i Omar Elabdelaui su bili tamo, možda ima i još nekih kojih ne mogu da se sjetim."

"Teško mi je da odgovorim na to"

Pitali su ga i direktno o cjelokupnoj situaciji i da li se plaši ozbiljnih kazni.

"Teško mi je da odgovorim na to pitanje, jer ne znam previše o tome. Nisam mnogo čitao o tome, pretpostavljam da će odgovor da stigne. Fokusiran sam na svoje igre u klubu, došao sam 2022. godine i potpisao petogodišnji ugovor, pa sam 2024. potpisao novi na devet i po godina. Mislim da to sve govori. Igrač sam Sitija, srećan sam tamo."

"Razumijem da tražite naslov, ali..."

Erling Haaland delivering an absolute masterclass when asked about the Man City charges. https://t.co/XLHs8Ac9bt — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet)November 15, 2026

Uslijedilo je i direktno pitanje - da li će razvoj situacije u Sitiju da utiče na njegovu budućnost?

"Razumijem da tražite naslov tim pitanjima, ali... Rekao sam da sam potpisao višegodišnji ugovor i da sam napravio dobar izbor kada sam izabrao Siti 2022. godine. Ne bih to rekao sam, već da trofeji i moj razvoj govore u prilog tome. Stojim ovdje poslije pobjede reprezentacije od 3:1. U Sitiju trenutno stvari ne idu tako dobro u Premijer ligi, ali nas čeka Fulam. Sada sam fokusiran na meč sa Danskom u Ligi nacija", zaključio je Haland.

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