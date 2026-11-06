Haland sreo djevojčicu od koje je učio fudbal: Nekada davno Andrea je bila bolja

Holand i Norhajm, prijatelji iz djetinjstva, ponovo su se sreli nakon utakmice, a njihova priča o zajedničkim treninzima oduševila je publiku.

Izvor: instagram/rbleipzig

Erling Haland je imao poseban susret nakon utakmice Mančester sitija i Lajpciga, pošto je poslije meča ponovo sreo Andreu Norhajm, nekadašnju saigračicu iz djetinjstva. Njih dvoje su odrasli u norveškom Brineu i godinama zajedno igrali fudbal, a sada su se našli na suprotnim stranama - Haland kao zvijezda Mančester sitija, a Norhajm kao članica ženskog tima Lajpciga.

Do susreta je došlo u srijedu uveče, nakon utakmice četvrtog kola Lige šampiona na Red Bul Areni, u kojoj je Mančester siti slavio 3:2. Haland je bio jedan od junaka utakmice, pošto je upravo on postigao pobjednički gol u 78. minutu. Lajpcig je potom objavio fotografiju na kojoj Haland i Norhajm poziraju zajedno, uz staru fotografiju na kojoj kao djeca stoje jedno pored drugog u dresovima Brinea.

Izvor: instagram/rbleipzig

Norhajm, koja danas ima 27 godina, i Haland su se upoznali kao djeca i zajedno igrali u omladinskim selekcijama kluba iz rodnog grada. Njihovi putevi kasnije su se razdvojili, pa se nisu vidjeli od 2018. "Vau, baš si porastao", bila je prva reakcija Norhajm kada je poslije nekoliko godina ponovo ugledala prijatelja iz djetinjstva.

Kako su se sreli Norhajm i Haland?

Do susreta nije došlo slučajno. Norhajm je otkrila da je ideja potekla od osobe zadužene za odnose s medijima u ženskom timu Lajpciga. "Naša osoba zadužena za medije u ženskom timu došla je na ideju: 'Možda bi trebalo da siđemo u tunel i javimo se?' Tako smo to organizovali i odjednom sam se našla tamo. Bio je to veoma prijatan susret", ispričala je Norhajm.

Njih dvoje su kao djeca igrali zajedno u muškoj selekciji Brinea, a iako su kasnije otišli različitim putevima i živjeli u različitim dijelovima svijeta, uspomena na zajedničke dane ostala je. "Svako od nas je otišao svojim putem i putovali smo na različita mjesta širom svijeta. Zato je bilo veoma lijepo ponovo ga sresti", rekla je Norhajm.

"Haland naučio da igra fudbal od djevojčice"

Njihova priča privukla je pažnju i ranije. Kada je Haand 2020. eksplodirao u dresu Borusije Dortmund, njemački "Bild" objavio je tekst o tome kako je "Haland naučio da igra fudbal od djevojčice". Norhajm je tada odbila da sebi pripisuje zasluge za njegov razvoj, istakavši da su samo godinama zajedno trenirali.

Izvor: Mutsu Kawamori / AFLO / Profimedia

Norhajm je u međuvremenu izgradila ozbiljnu fudbalsku karijeru. Sa samo 17 godina prešla je u Olimpik Lion i već u sezoni 2016/17 osvojila Ligu šampiona, prvenstvo Francuske i Kup. Kasnije je bila šampionka Švedske sa Piteom, dva puta je osvojila prvenstvo Danske sa Kogeom, dok je sa Sportingom iz Lisabona 2024. osvojila portugalski Superkup. U Lajpcig je stigla ljeta 2025, a ugovor sa njemačkim klubom ima do 30. juna 2027.