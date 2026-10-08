Haland poslao poruku poslije haosa u Sitiju: Kad niko nije smio, on je prekinuo tišinu

Najbolji igrač Mančester sitija Erling Haland analizirao je situaciju u kojoj se klub nalazi poslije velikog skandala koji trese Englesku, ali i čitav evropski fudbal

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Mančester siti živi mračne dane, pošto je proglašen krivim po 114 tačaka optužnice za kršenje finansijskih pravila. Osim kluba koji čvrsto stoji iza stava da nije kriv, nije bilo mnogo oglašavanja. Bivši trener Pep Gvardiola poslao je poruku navijačima i timu, a poslije dužeg vremena oglasio se i jedan od najboljih fudbalera svijeta Erling Haland.

"Moramo ostati zajedno, moramo biti tu jedni za druge i ostati pozitivni. Mnogo mi je stalo do ovog mjesta, do Ujedinjenog Kraljevstva uopšte. I moja majka i otac su živjeli ovdje deset godina. Živjeli su u Notingemu i Lidsu. Nikada nisu živjeli u Mančesteru, ali moj otac je trenirao svaki dan u Karingtonu. Prve četiri godine svog života sam proveo ovdje, moj brat devet, a sestra šest. Zato je ovo posebno mjesto za nas", rekao je u razgovoru za Skaj Sport.

Haland je bez dileme - samo zajedništvo će moći da spasi Mančester siti. "Bez obzira šta se desi u životu, uvijek moramo imati osmijeh na licu. Moramo ostati pozitivni, gledati naprijed, truditi se da pobjeđujemo u fudbalskim utakmicama, uživati u situaciji i pobjeđivati. Moramo ostati zajedno i širiti ljubav jedni drugima. Zato, hajde da se držimo zajedno, uživamo u putovanju i osmjehujemo se", dodao je.

"I sam sam navijač Sitija"

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Haland ne krije da je emotivno vezan za klub u kojem igra i u čijem dresu neprestano rešeta golove rivala. "Mnogo mi je stalo do Sitija, moram to da kažem. Mnogo mi je stalo do navijača jer sam i sam navijač. Saosjećam sa njima", dodao je.

Siti će u nedjelju, 11. oktobra, igrati protiv Liverpula na Enfildu. Ujedno, to će biti prvi meč od donošenja presude, pa će i situacija na terenu i tribinama nesumnjivo biti drugačija. "Uvijek je posebno igrati protiv Liverpula. Tamo sam pobjeđivao, remizirao i gubio. Uvijek je posebno. Svaka utakmica Premijer lige je drugačija, a svaka utakmica protiv Liverpula je posebna", rekao je Haland koji se trudi da ostane pozitivan.

Oglasila se Premijer liga

Izvršni direktor Premijer lige Ričard Masters oglasio se ovim povodom: "Osnovna odluka utvrđuje činjenice o onome što se događalo u Mančester sitiju tokom tog perioda. U njoj se detaljno navodi kako je klub sistematski kršio pravila Premijer lige gotovo čitavu deceniju. Ona takođe potvrđuje opravdanost odluke Premijer lige da pokrene ovaj postupak protiv Mančester sitija. Iako je dosadašnji proces bio dug i težak, Liga je ostala odlučna u namjeri da se činjenice utvrde nezavisno."

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Nezavisna komisija utvrdila je da je Siti kriv i zato što u većini slučajeva nije sarađivao u istrazi. Komisija je utvrdila da je Siti koristio šeme kojima je "vještački uvećavao prihode kluba i smanjivao troškove za više od 900 miliona funti tokom spornog perioda", kako bi izgledalo da ispunjava finansijska pravila.

Navodi se da je Siti između sezona 2009/10 i 2017/18 sklapao "fiktivne" ugovore sa pojedinim partnerima, odnosno ugovore koji nisu prikazivali stvarni dogovor između strana. Klub je, prema nalazima komisije, takođe podnosio netačne finansijske izvještaje i prikrivao stvarno stanje svojih finansija od revizora i fudbalskih regulatora.

Oglasio se i Mančester siti

Mančester siti je saopštio da ne prihvata optužbe i da je nevin. Iz kluba su jasno naveli:

"Klub je nevin za optužbe koje je iznijela Premijer liga i postoji obimna količina neoborivih dokaza koji potvrđuju sve naše stavove u ovom slučaju. Klub će stoga biti neumoljiv i, kada bude potrebno, proaktivno će koristiti sve odgovarajuće regulatorne i pravne forume", naglašeno je u saopštenju.

Siti predao žalbu

Mančester siti tvrdi da ništa nije kriv i da nema potrebe da se ova saga razvlači tokom narednih godina. Zbog toga su predali žalbu na presudu da su krivi po svim tačkama optužnice, za koju još nismo čuli kaznu - jer nju treba da odredi nezavisno tijelo koje nije učestvovalo u postupku.

"Fudbalski klub Mančester siti potvrđuje da je u četvrtak, 1. oktobra 2026. godine, u 19 časova, podnio sveobuhvatnu žalbu na mišljenje Komisije Premijer lige u vezi sa disciplinskim postupkom koji se vodi pred tim takmičenjem.

Čvrst stav kluba je da to mišljenje, po više osnova, sadrži jasne i suštinske greške - pravne, načelne i činjenične - te da je neodrživo. Klub nije kriv po optužbama koje je iznijela Premijer liga, a postoji i obiman korpus neoborivih dokaza koji potkrepljuju sve stavove kluba u vezi sa ovim slučajem. Nastavićemo da poštujemo propisanu proceduru, zbog čega smo nužno ograničeni u pogledu daljih izjava sve dok se svi postupci ne okončaju", navodi se u saopštenju Sitija koje je izazvalo brojne reakcije u Engleskoj.