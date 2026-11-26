Fanovi Atalante u razgovoru za MONDO govorili o očekivanjima u duelu sa Borcem, treneru Mauriciju Sariju i Balkancima u ekipi, ali i čudili se – "Zašto je espreso skuplji nego u Bergamu?"

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Banjaluka odbrojava „sitno“ do spektakla i jednog od najvećih sportskih događaja unazada nekoliko decenija - duela Borca i Atalante.

Šampion BiH večeras dočekuje člana Serije A u istorijskom duelu u okviru Konferencijske lige, kojeg svi sa nestprljenjem očekuju.

Sve je spremno za duel na Gradskom stadion u Banjaluci, na koji već pristižu gostujući navijači.

Ne računajući zvanične delegacije oko 500 navijača biće na gostujućoj tribini, a italijanski tifozi polako već pristižu u fan zonu oko stadiona gdje je prisutan veliki broj policajaca i žandardmerije.

"Dolazak veće grupe navijača Atalante se tek očekuje. Nešto prije 18 časova dva autobusa i 20-ak automobila sa navijačima italijanskog kluba, njih oko 200, prošlo je kontrolu na graničnom prelazu Kostajnica i uputili su se ka Banjaluci na utakmicu protiv Borca".

Dok se dolazak najvatrenijih ultrasa Atalante očekuje u periodu pred samu utakmicu, u fan zoni smo zatekli priličan broj navijača Atalante koji su već stigli i sa njima razgovarali o večerašnjem meču.

"Biće dobra utakmica, očekujemo naravno pobjedu. Nismo baš u formi, tek ova posljednja utakmica protiv Intera bila je dobra, onaj period prije nje bio je užasan. Ali nadamo se pobjedi protiv Borca", kaže nam Marko dok vadi šal da se fotografiše.

Najstariji član ove grupe i očigledno najiskusniji, Stefano, ima zamjerku jer navijačima nije dozvoljeno da budu bilo gdje osim u fan zoni koja je „ograđena“ pripadnicima žandarmerije.

"Nedavno smo bili u Amsterdamu, sasvim normalno smo šetali gradom, ovdje ne možemo. A vidio sam da Banjaluka ima tvrđavu, željeli smo da ju obiđemo, pronašli smo i mjesto na kojoj smo trebali da probamo ćevape, ali nisu nam dozvolili", kaže on.

Nakon 13-časovnog puta, od čega je dobar dio otpao na pauze i policijske pretrese, ogladnilo se pa je na kraju izbor pao na picu u lokalnoj piceriji.

"Nije baš pica kao kod nas, mora da je do paradajza", kaže uz smijeh Stefano.

Italijani ne mogu bez pice i espresa, pa smo narednu grupu navijača zatekli dok odmaraju uz kafu.

"Zašto je espreso skuplji nego u Bergamu? Kod nas je 1.30 evra, a kako smo krenuli ovamo, sve skuplje i skuplje je", upitao nas je Roberto, pomalo u šali, a pomalo i aludirajući na to da su vjerovatno neki odlučili i da iskoriste činjenicu da se nalaze na putu veće grupe.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Sa prijateljima Điđijem, Adrianom i Milom je redovan na utakmicama, iako su već u godinama.

"Idemo na gostovanja, ići ćemo i u Rigu", dodaje Milo.

U Banjaluci očekuju pobjedu, ali nema tu neke prevelike euforije.

"Neka bude 1:0 za nas, to je dovoljno", prilično nas je iznenadio Roberto sa prognozom, a onda i stao u zaštitu trenera Mauricija Sarija, od kojeg se možda i više očekivalo otkako je ljetos preuzeo ekipu iz Bergama. "Igrači ga još ne shvataju, ali biće to bolje".

U ekipi Atalante je prava "mala Jugoslavija", tu su Sead Kolašinac, Mario Pašalić, Nikola Krstović, Eljif Elmas, Lazar Samardžić.

"Pašalić je najbolji, on je najkompletniji igrač, a Samardžić možda i najslabiji. A Kolašinac je pravi ratnik. Ali naša prva zvijezda je svakako De Ketelare“, bila je zajednička ocjena ove grupe fanova Atalante

I oni su se požalili na činjenicu da par sati pred utakmicu moraju da provode oko stadionu unutar policijskog prstena.

"Ja sam bio i u Sarajevu i tada nam nisu branili kao ovdje“, kaže nam Điđi i pokazuje odmah fotografije "Evo ovo je na olimpijskom stadionu, a ovo iz grada. Mada nisu nas dočekali baš lijepo. Gdje god smo se pojavili vikali su nam 'vaffanculo'".

Ipak, sreća je što je sa Atalantom na još jednom gostovanju, a s ponosom ističe šal grupe "Brigate Neroazzuri", koja je osnovana prije tačno 50 godina i bila prva ultras grupa u istoriji Atalante. Kasnije su se iz ove grupe izrodile brojne druge navijačke grupe, koje su preuzele primat, a originalna grupa praktično više ne postoji.

"Zvanično nema grupe, ali evo mi smo i dalje tu", poručio je uz osmijeh Điđi, na kraju našeg razgovora.