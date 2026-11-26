Fudbaleri Atalante imali "aktivaciju" na terenu BSK-a, Lazar Samardžić i Sead Kolašinac dijelili autograme.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Fudbalski spektakl očekuje nas večeras u Banjaluci, od 21 čas Borac će dočekati Atalantu u meču četvrtog kola Konferencijske lige.

Biće to istorijska utakmica za Borac kojem će ovo biti definitivno najteži protivnik u klupskoj istoriji.

Bez obzira na to ekipa Vinka Marinovića pokušaće da pruži još jednu dobru partiju protiv favorizovanih ekipa i pokuša da napravi dobar rezultat.

Ekipa Atalante u srijedu uveče stigla je u Banjaluku, a Mauricio Sari i njegov stručni štab odlučili su da ne odrade zvanični trening na Gradskom stadionu, već su trenirali u srijedu prijepodne u svom trening kampu, prije polaska na put.

Ipak fudbaleri Atalante u četvrtak su izašli na teren i odradili kraći trening na stadionu BSK-a.

Bila je to lagana "aktivacija" u trajanju od svega dvadesetak minuta, a tokom nje igrači Atalante su uglavnom vježbali prekide pod budnim okom Mauricija Sarija i njegovog stručnog štaba.

Trener Atalante poznat je po tome što je strastveni pušač, a od toga ne odustaje ni na treninzima, u šta smo se uvjerili i na današnjem treningu italijanske ekipe.

Dolazak člana Serije A već danima izaziva veliku pažnju u gradu na Vrbasu, pa tako ni njihovo pojavljivanje na stadionu BSK-a nije prošlo neprimijećeno.

Grupa dječaka i mladića ispratila je trening Atalante, a nakon njega je uslijedilo fotografisanje i potpisivanje autograma, uglavnom su to činili fudbaleri sa eks-Ju prostora.

Sead Kolašinac fotografisao se sa okupljenim dječacima i potpisivao autograme, a veliku pažnju privukao je i Lazar Samardžić.

Reprezentativac Srbije ispoštovao je praktično sve zahtjeve za fotografisanjem, te čak poklonio i šuškavac jednom od mladića.

Duel Borca i Atalante od 21 čas možete pratiti na TV Arena sport, kao i u prenosu na portalu MONDO, uz sve informacije, foto i vide sadržaje sa lica mjesta.