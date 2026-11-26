Utakmica protiv Genta može biti odlučujuća za budućnost Marka Arnautovića u Crvenoj zvezdi.

Izvor: MN PRESS

Najveći problemi Crvene zvezde ove sezone odnose se na individualne greške u odbrani i neefikasnost u napadu, a bar jedna od tih stvari mora da bude riješena kako bi šampion Srbije mogao da se nada nečemu večeras protiv Genta (21.00) u četvrtom kolu ligaške faze Lige konferencija.

U pitanju je duel dva tima koja imaju identičan učinak do sada - po pobedu, remi i poraz - i koja znaju da od ove utakmice dosta toga zavisi. Neko će krenuti ka gore, a neko ka dole.

Ključ drži Marko Arnautović

Zvezda je uz dosta problema otputovala u Belgiju i trener Albert Rijera opet neće moći da računa na sve igrače. Suspendovan je Aleksandar Katai, povrijeđeni su Bamba Dijeng, Timi-Maks Elšnik i Derik Lukasen, što znači da će Rijera opet morati da se dovija i da mijenja tim.

Za vikend smo videli Mirka Ivanića u napadu, što je možda previše eksperimentalno za evropsko gostovanje, tako da se očekuje povratak Marka Arnautovića u startnu postavu.

Iskusni Austrijanac nije u sjajnoj formi ove sezone, iako ima dobar učinak. Postigao je sedam golova na 17 utakmica i zapravo je među najefikasnijim igračima Zvezde, ali "golim okom" vidljivo je koliko se muči na terenu. Fizički ne može da parira čuvarima kao nekada, muči ga i završnica, ali sve to moraće da popravi večeras ako Zvezda hoće do pobede. Upravo u njemu leži ključ za duel u Belgiji, to mu je i poslednja šansa jer se priča o odlasku na zimu, pošto će morati da "podmetne leđa" i dobro se oznoji protiv štopera Genta. Evo i koji sastav se očekuje:

Mateuš - Gudelj, Veljković, Nakajama - Bukari, Krunić, Gaštarov, Hendel, Lučić - Kostov - Arnautović.

Šta je rekao Rijera?

Izvor: MONDO

"Ne mogu tačno reći procenat, ali sam zadovoljan do sada", rekao je Rijera na pitanje o tome koliko je ekipa daleko od toga da bude na nivou koji traži, dodavši da novinari mogu da gledaju i ceo trening i da opet ništa neće videti šta je spremio: "Fudbal je pun uspona i padova, neke utakmice su teške, neke lakše, ali sam generalno zadovoljan. Igrači su prihvatili ideju, znaju šta od njih očekujem sa loptom i bez lopte. To je i dalje proces, detalji odlučuju u fudbalu, ja sam zadovoljan kada stvaramo šanse i postižemo golove".

"Sto posto znam ko će igrati sutra jer smo pričali o tome šta je plan. Igrači tačno znaju šta očekujem od njih. Naravno, neću ništa otkrivati. Jako su fokusirani, očekujem da kontrolišemo utakmicu i budemo protagonisti. Moramo biti oprezni u tranziciji i sa kontranapadinma. Fudbal nije samo kontrola meča, već postizanje golova. Nemamo mnogo opcija u napadu, ali izaći ćemo sa 11 igrača i siguran sam da ćemo stvarati šanse".

Ko sudi?

Izvor: Alfredo Falcone / LaPresse / Profimedia

Italijanski arbitar Mateo Marćenaro sudiće meč između fudbalera Genta i Crvene zvezde u okviru četvrtog kola Lige konferencije, saopštila je Evropska fudbalska unija (UEFA).

Kako je saopšteno, u četvrtak od 21 čas na stadionu Genta Marćenaro će predvoditi kompletno italijansku sudijsku šestorku. Alberto Tegoni u Valerio Kolarosi će biti uz aut linije, dok će Davide Masa biti četvrti arbitar. Glavni u VAR sobi biće Daniele Doveri, dok će mu asistirati Đakomo Kamplone.