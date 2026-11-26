Bajern je neočekivano izgubio od Lila u Ligi šampiona, a tragičar je Aleksandar Pavlović. Igrač srpskog porijekla je postigao nevjerovatan autogol nakon koga je uslijedio poraz njegovog tima.

Izvor: FRANCOIS LO PRESTI / AFP / Profimedia

Jedan od najgorih timova Lige šampiona srušio je moćni Bajern! Došli su u Lil po bodove Bavarci, ali ih nisu odnijeli. Iako na dnu tabele uspjeli su domaćini da iznenade Bajern i da pobijede 2:1 (0:1).

Pomogao im je Aleksandar Pavlović koji je autogolom kompletirao preokret! Poveo je pogotkom Dajoa Upamekana u 15. minutu Bajern, ali je onda Ajae Ueda u 62. minutu izjedančio. A onda smo vidjeli nestvaran kiks Aleksandra Pavlovića.

Golman Lila je bacio loptu svom saigraču, sjevnula je kontra, ali nije uspio Etan Mbape da savlada golmana Nojera. Pogodio je stativu, a Aleksandar Pavlović je naletio na tu loptu. Umjesto da je izabaci, on je uradio ovo:

INENTENDIBLE EL AUTOGOL DE ALEKSANDAR PAVLOVICINTENTÓ DESPEJAR Y LA METIÓ EN SU PROPIO ARCOEl gol de la victoria del Liulle sobre Bayern Munich https://t.co/3GhB3dIttW — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol)November 25, 2026

PSŽ i Mančester junajted se mučili

Vidi opis Cijela Evropa priča o gluposti Aleksandra Pavlovića: Ovakav autogol se ne pamti! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YOAN VALAT/EPA Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: YOAN VALAT/EPA Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: YOAN VALAT/EPA Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: YOAN VALAT/EPA Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: YOAN VALAT/EPA Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: YOAN VALAT/EPA Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: YOAN VALAT/EPA Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: YOAN VALAT/EPA Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: YOAN VALAT/EPA Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: YOAN VALAT/EPA Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: YOAN VALAT/EPA Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: YOAN VALAT/EPA Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: YOAN VALAT/EPA Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: YOAN VALAT/EPA Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: YOAN VALAT/EPA Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: YOAN VALAT/EPA Br. slika: 16 16 / 16

Povredama osakaćeni PSŽ nije uspio da pobijedi u Ligi šampiona, dok Mančester junajted kao što ne pobjeđuje u Engleskoj nije uspio da pobijedi ni u Evropi.

Bez povrijeđenih Dezirea Duea i Kviče Kvarachelije "sveci" su odigrali neriješeno 2:2 sa Romom. Odmah je Mario Hermoso dao gol u 5. minutu i doveo je Romu u vođstvo, ali je sa druge strane Ilija Zabarnji izjednačio u 31. minutu. Poveo je golom Usmana Dembelea iz penala Pari Sen Žermen, ali je Donijel Malen takođe iz penala izjednačio.

Meč koji je najduže potrajao je duel Sportinga i Mančester junajteda. Videli smo dva gola Luisa Suareza i dva gola Bruna Fernandeša, a oojica su po ejdnom pogoodili iz penala. Šrvp ke Suarez dao gol sa bele tačke u 32. minutu, zatim je Fernadeš pogodio u 48. i 50. minutu da bi Suarez izjednačio u 80. minutu.

Šta se desilo na ostalim mečevima?

Vidi opis Cijela Evropa priča o gluposti Aleksandra Pavlovića: Ovakav autogol se ne pamti! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MARTIN DIVISEK/EPA Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MARTIN DIVISEK/EPA Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MARTIN DIVISEK/EPA Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MARTIN DIVISEK/EPA Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MARTIN DIVISEK/EPA Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MARTIN DIVISEK/EPA Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MARTIN DIVISEK/EPA Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MARTIN DIVISEK/EPA Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MARTIN DIVISEK/EPA Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MARTIN DIVISEK/EPA Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MARTIN DIVISEK/EPA Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MARTIN DIVISEK/EPA Br. slika: 12 12 / 12 AD

Već smo ispratili prva dva meča dana, a Atletiko je rutinski savladao Viking 2:0 pogocima Aleksandra Serlota i Hulijana Alvareza. Liverpul je sa 3:0 savladao Klub Briž u gostima, a golove su dali Florijan Virc i dva puta Aleksandar Isak.

Inter je bio bolji od Štutgarta 2:0 uz golove Petra Sučića sa penala i Lautara Martineza, a čak je i Aleksandar Stanković ušao na teren u 86. minutu umesto Nikola Barele. Fenerbahče je golom Vedata Muriđija pobedio Šahtjor 1:0. Pogledajte još jednom autogol Aleksandra Pavlovića: