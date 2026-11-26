Viktor Vembanjama postigao je 44 poena, ali nije mogao da spasi San Antonio od poraza protiv Portlanda. Deni Avdija briljirao je sa 33 poena.

Izvor: AP Photo/Craig Mitchelldyer

Francuski košarkaš Viktor Vembanjama briljirao je prethodne noći u NBA ligi. Obeležio je noć između 25. i 26. novembra pošto je imao nevjerovatan učinak od 44 poena i 16 skokova u dresu San Antonija, ali je to bilo premalo da bi njegova ekipa ostvarila pobjedu na gostujućem terenu protiv Portlanda.

Trejlblejzersi su uspeli da istrpe "nalet" Vembanjame i slavili su 116:111 trojkom Lilarda, pošto su u svojim redovima ipak imali adute koji su mogli da mu pariraju i da mu "pokvare noć", iako je odigrao jednu od najboljih partija u karijeri.

Fantastičnu utakmicu odigrao je Deni Avdija koji je postigao 33 poena, imao je 12 skokova i sedam asistencija, tako da je Viktor Vembanjama na kraju susreta samo mogao da mu pruži ruku i da čestita na onome što je uradio.

DAME FINDS DENI FOR THE CLUTCH 3 LATE IN SHOT CLOCK!BLAZERS MOVE TO 2-1 IN EMIRATES NBA CUP WEST GROUP C PLAY https://t.co/zCYjpQ46Qd — NBA (@NBA)November 26, 2026



Osim njega, izvrstan je bio i Demijen Lilard sa 29 poena, odnosno Sisoko sa 16. Što se tiče Spursa, kod njih je još Kesl ubacio 20, a Vasel 18 poena - premalo da bi se ugrozio Portland na domaćem terenu.

Da li su igrali Srbi?

Prethodne noći od srpskih igrača na terenu je bio samo Bogdan Bogdanović koji je učestvovao u pobjedi Hjustona protiv Finiksa (116:104). Igrao je samo deset minuta i za to vrijeme postigao je pet poena, ali je imao i jednu asistenciju.

NBA rezultati 26. novembar: