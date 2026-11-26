Džabari Parker, bivši košarkaš Partizana, nastavlja karijeru u Kini sa Šenžen Leopards, nakon neuspjeha u Evropi.

Izvor: MN PRESS

Bivši košarkaš Partizana Džabari Parker pronašao je novi klub. Poslije godinu i po dana agonije, Amerikanac će karijeru nastaviti u Kini. Prije dvije sezone je bio jedan od najboljih igrača Barselone, a onda je njegova karijera potpuno propala u Partizanu i sad je na red stiglo jedno od takmičenja koje bi za njega trebalo da bude ispod prosjeka.

Informacije sa Dalekog istoka kažu da je Parker najbliži Kini. Iako je postojala indicija da bi karijeru mogao da nastavi u Baskoniji, a potom i da se vrati u Huventud, čini se da je Šenžen Leopards najrealnija opcija. I ranije se nagađalo da bi Parker mogao u neko od lošijih takmičenja, s obzirom na to da su njegova potraživanja ogromna, a doprinos minimalan.

Vidi opis Džabari Parker pronašao novi klub: U Evroligi ga otpisali, ovo je jedino rješenje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Prema tome, kineski mediji prenose da je saradnja vrlo blizu i da je ostalo samo da Parker uradi ljekarske preglede. Šenžen je riješio da reaguje nakon što je He Sinjing doživio kidanje prednjeg ukrštenog ligamenta koljena, a dolazak Parkera mogao bi da pomogne timu; druga faza takmičenja počinje 4. decembra, te Parker ima dovoljno vremena da se prilagodi ekipi.

Kako je igrao Parker u Evropi?

Džabari Parker je bio drugi pik na NBA draftu, ali ga je teška povreda u potpunosti promijenila. Ipak, u Evropi je pružao i te kako dobre partije. Konkretno u Barseloni. U prvoj sezoni u Evropi je prosječno bilježio 10,4 poena i imao je četiri skoka. Godinu dana kasnije, kad je tim vodio Đoan Penjaroja, bio je još bolji - na 33 utakmice je prosječno postizao 14 poena, a imao je i četiri skoka i 1,3 podijeljene lopte.

Međutim, dolazak u Partizan, najave da stiže jedan od najboljih igrača Evrope i najplaćeniji u istoriji kluba su apsolutno demantovale sve što je uradio za dvije sezone u Evroligi. Već na polusezoni je prekomandovan u Badalonu, u ekipu Huventuda, a u aktuelnoj sezoni "parni valjak" je uporno pokušavao da mu pronađe klub, ali je na kraju došlo do raskida ugovora. Kriminalne partije Parkera u Beogradu natjerale su ostale evropske klubove da se distanciraju od njega, pa će karijeru morati da nastavi u Kini.