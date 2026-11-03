Španski mediji pišu da bi Džabari Parker mogao da se vrati u Huventud u slučaju da Real Madrid riješi da vrati Elija Ndijaea.

Izvor: Irina R Hipolito / Shutterstock Editorial / Profimedia

Džabari Parker bi mogao nazad u Huventud! Kako piše španski "Sport", Huventud razmišlja o dovođenju Parkera koji je proveo posljednji dio prethodne sezone u klubu iz Badalone na pozajmici iz Partizana.

Sam Parker je nedavno govorio da ostavlja otvorenu opciju povratka u Huventud, ali sve zavisi od Real Madrida. Povrede brojnih igrača muče tim koji vodi Pedro Martinez, pa tako nema Gabrijela Deka, Usmana Garube, Mikaela Jantunena, Tea Maledona i Fakunda Kampaca, a zbog toga Real želi nazad jednog igrača.

Eli Ndijae je došao na pozajmicu iz Real Madrida nakon što pet godina nije uspio da se ustali u prvoj postavi, a sada igra odlično u Huventudu kod Huana Antonija Moralesa.

Kako je Parker igrao?

Vidi opis Džabari Parker pred povratkom? Španci pišu da sve zavisi od transfer vrteške Real Madrida Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

U Huventudu sasvim solidno. Od 23. oktobra je bez kluba, dogovorio je sporazumni raskid sa crno-bijelima, a prethodne sezone je u tih nekoliko mjeseci u Huventudu imao 12,3 poena i 4,5 skokova po meču. Pričalo se ranije o tome da je Velimir Perasović zainteresovan da ga dovede u Baskoniju, ali on je lično pričao o povratku u Huventud.

"Ljudi koji su bili u Barseloni, dok sam ja bio tamo, više nisu u klubu. Zato nemaju nikakvu obavezu da me vrate, postoji šansa da se vratim u Huventud, jer smo tamo imali uspjeha. Gdje god da odem, daću sve od sebe, jer nikada nisam iznevjerio svoje principe i nisam upirao prstom u druge. Samo želim da ljudi čuju moju stranu priče", rekao je Džabari Parker.