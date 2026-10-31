"Ne želim da upirem prstom": Sterling Braun progovorio o Džabariju Parkeru i Partizanu

Sterling Braun kaže da je Parker vrhunski igrač i čovjek, ali da jednostavno nije funkcionisalo...

Izvor: MN PRESS

Košarkaš Žalgirisa Sterling Braun slavio je u prvom okršaju protiv nekadašnjeg kluba, a u izjavi nakon meča osvrnuo se na odlazak Džabarija Parkera iz Partizana. Takođe, otkrio je i da li je postojala šansa da ostane u Humskoj nakon prošle sezone koja je bila i više nego turbulentna.

Amerikanac kaže da je boravak Džabarija Parkera u Beogradu bio nesrećan splet okolnosti i da je definitivno mogao da bude od koristi crno-bijelima, ali nije išlo onako kako su svi očekivali...

"Bila je to jednostavno nesrećna situacija za obje strane. Džabari je sjajan momak van terena, a na terenu - vrhunski igrač. Jednostavno nije funkcionisalo. I ne želim nikoga da krivim niti da upirem prstom u bilo koga. Bila je to prosto nesrećna situacija", rekao je Braun za "BasketNews".

Malo toga je Džabari Parker pokazao u crno-bijelom dresu. Došao je nespreman, izgledao je nezainteresovano, ali Braun nije imao takav utisak.

"Mislim da je definitivno mogao da nam pomogne, kako prošle, tako i ove godine. Mogao je da bude od koristi timu. Njegov talenat, znate, govori sam za sebe. Ali, jednostavno, desile su se neke stvari... Želim im sve najbolje, želim im puno uspjeha, i to je, zapravo, sve", dodao je Braun.

Da li je postojala šansa da ostane u Partizanu i nakon prošle sezone?

"Bila je to složena situacija. Mnogo toga se dešavalo. Ali reći ću ovo: Žalgiris je pokazao veliko interesovanje. Trenutno sam zadovoljan svojim položajem", rekao je i dodao:

"Samo se radujem tome da ove godine pobjeđujemo, da iz dana u dan postajemo sve bolji, da uđemo u plej-of i doguramo što dalje. Ciljevi su ovdje visoki i upravo tome se radujem", dodao je Braun.

Susret sa Karlikom Džonsom

Izvor: MN PRESS

Braun je imao priliku da se suoči sa jednim od svojih bivših saigrača Karlikom Džounsom sa kojim je tokom dvije godine u Partizanu izgradio jako dobar odnos.

On i saigrači su uspjeli maksimalno da mu otežaju posao, pošto je najbolji igrač crno-bijelih bio neprepoznatljiv sa učinkom od 7 poena (šut za dva 3/11, za tri 0/3, slobodna bacanja 1/2), 5 skokova, 7 asistencija, 2 ukradene lopte, 2 izgubljene lopte za 30 minuta na terenu.

"Samo smo mu otežali posao. On je dobar poenter. Odličan poenter. Može da poentira sa sve tri distance. I, znate, Arnas Butkevičijus je odlično odradio posao čuvajući ga."

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