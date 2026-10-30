"Jasno je da smo frustrirani": Đoanu Penjaroji pomiješana osjećanja poslije novog poraza

Trener Partizana Đoan Penjaroja ne može da bude zadovoljan, ali ističe da je ponosan zbog pristupa svojih igrača.

Izvor: Youtube/ Zalgiris Kaunas Highlights/Printscreen

Trener Partizana Đoan Penjaroja iznio je utiske poslije poraza od Žalgirisa u Kaunasu 87:80, u devetom kolu Evrolige. Španski stručnjak je ponosan na zalaganje svojih igrača, ali je svjestan da su ih skupo koštali promašeni otvoreni šutevi i ziceri, što u finišu, tako i tokom čitave utakmice.

"Ponosan sam na moj tim. Prvih 4-5 minuta dali su nam 20 poena, ali poslije toga smo bili solidni u odbrani, konstantniji. Naši faulovi nisu bili dobri u bonusu, ali nije lako boriti se do kraja kada igrate sa jako, jako lošim procentom šuta. U ovom momentu smo jedan od najgorih timova po procentu šuta za tri. Na četiri poena minusa smo promašili laku trojku i jedan skok šut. Ali moramo da se dignemo. Jasno je da smo frustrirani, ali insistiraćemo na radu i u narednim mečevima ćemo povećati procenat šuta", rekao je Penjaroja u analizi meča na konferenciji za medije.

Nije bio zadovoljan nekim reakcijama igrača u defanzivi, igrači Žalgirisa su dali veliki broj poena sa linije penala.

Izvor: Printscreen/Facebook/FBbasketbol

"Kevarijus je jako bitan za nas. Za nas je bilo bitno da ne dozvolimo da Kevarijus na startu napravi faulove jer sam znao da će Žalgiris na početku da igra ispod koša na Valančijunasa. U redu napravio je ta dva faula, ali moramo to da izbjegnemo."

Kako protiče adaptacija Frenksa i Rivsa koji su odmah upali u težak raspored?

"Nemamo vremena da treniramo. Za Roberta Frenksa nije prvi put u Evropi jer je igrao nekoliko mečeva u Izraelu prije četiri-pet godina, ali za Antonija Rivsa ovo je prvo iskustvo u Evropi sa FIBA pravilima. Treba mu vremena da se adaptira."

Osvrnuo se i na odlazak Bandže Sija koji će karijeru nastaviti u Lijetkabelisu.

"Bandža je ostao na početku sezone da nam pomogne na treninzima. Potpisao je ugovor i istekao mu je. Odradio je sjajan posao i sve najbolje mu želim".

Šta je glavni ključ poraza?

Crno-bijeli su upisali dva poraza u duplom kolu Evrolige i poslije devet kola se nalaze na 12. mjestu sa skorom od četiri pobjede i tri poraza.

"Na kraju sam ponosan na svoju ekipu. Nije lako takmičiti se do kraja svih 40 minuta. Da dođete u situaciju da preokrenete i pobijedite. Ipak promašili smo mnogo lakih šuteva, i mnogo trojki. Imali smo loš procenat šuta. Zbog toga sam ponosan, ali nadam se da ćemo u budućnosti popraviti procente. Nekoliko uvodnih minuta bilo je jako loše", rekao je Penjaroja odmah po završetku meča za Evroligu.

Španac je dao komentar i za "Arenu sport" gdje je istakao da će novim igračima biti potrebno vremena za privikavanje.

"Cijeli ambijent je bio sjajan, moj tim se borio do kraja, svih 40 minuta, naravno da nije lako kad se promašuju otvoreni šutevi, ziceri, polaganja, na kraju smo došli u priliku da možemo da mislimo o potencijalnom preokretu, ali kada je trebalo da pogodimo mi smo promašivali. Nije lako za nas, uklapamo nove igrače, nismo imali vremena da treniramo, Rivs i Frenks moraju da se uklapaju kroz utakmice, nije lako, ali bićemo bolji", rekao je Penjaroja.

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