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Penjaroja pobjesnio: Vikao i mahao rukama, Stivens objašnjavao šta je uradio

Penjaroja pobjesnio: Vikao i mahao rukama, Stivens objašnjavao šta je uradio

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Trener Partizana Đoan Penjaroja bio je jako ljut na Lamara Stivensa poslije jednog lošeg poteza na početku druge četvrtine.

Đoan Penjaroja ljut na Lamara Stivensa Izvor: arena 1 premium

Na samom početku druge četvrtine meča Partizana i Žalgirisa vidjeli smo da je Đoan Penjaroja bio jako ljut na Lamara Stivensa. Pri rezultatu 33:27 za domačina vidjeli smo raspravu između španskog stručnjaka i Amerikanca na klupi.

Bio je generalno ljut Penjaroja, a onda je krenuo da gestikulira ka Stivensu na klupi. Probao je da objasni Amerikanac, ali i dalje je trener crno-bijelih bio ljut. Pogledajte tu situaciju:

Pogledajte

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Đoan Penjaroja besan na Lamara Stivensa
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

Partizan je bio u zaostatku na poluvremenu, a u trećoj četvrtini nije uspio da se vrati tim Đoana Penjaroje. Nije ovo bila dobra utakmica za Lamara Stivensa koji je u prvih 30 minuta meča odigrao svega osam i imao 4 poena i 3 skoka. 

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Tagovi

Lamar Stivens Đoan Penjaroja košarka Evroliga KK Partizan KK Žalgiris

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