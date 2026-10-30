logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nikola Lončar: "Bio je problem za Partizan, tako da je dobro da više nije tu"

Nikola Lončar: "Bio je problem za Partizan, tako da je dobro da više nije tu"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Nikola Lončar je istakao da mu nije žao što u Beogradu više za Partizan ne igraju Sterling Braun i Dvejn Vašington.

Nikola Lončar o Dvejnu Vašingtonu i Sterlingu Braunu Izvor: MN Press/Arena 1 Premium/Screenshot

Partizan igra sa Žalgirisom i na tom meču ćemo nasuprot ekipe Đoana Penjaroje vidjeti Sterlinga Brauna. Amerikanac je proveo dvije sezone u Beogradu, a Nikola Lončar ne tuguje previše za njim. Istakao je pred duel u devetom kolu Evrolige da su Dvejn Vašington i Sterling Braun bili problem. Sada je Vašington u Bajernu, Braun je u Žalgirisu, a iako statistički imaju dobre učinke malo ko žali za njima u crno-bijelom dresu.

"Prvo mislim da je dobro za Partizan da su i jedan i drugi otišli iz Partizana. Imaju određeni igrački kvalitet međutim nekako karakterno nisu igrači koji su dobro donijeli za tim i za neku timsku igru. Svako na svoj način", počeo je Nikola Lončar.

"Čuo sam da je pravio probleme"

Dok je Dvejnu Vašingtonu zamjerio da je bio previše rasterećen, za Brauna je iznio neka saznanja koja mu ne idu u prilog.

"Znamo da je Dvejn Vašington nekog veselog karaktera, sa druge strane Sterling Braun je po nekim mojim saznanjima bio i problem za Partizan. Tako da je dobro za Partizan da nisu više sa Partizanom. Što se tiče njegove igre večeras siguran sam da će odigrati kako želi. Ne znam da li će biti dodatno motivisan protiv Partizana. Radi se o dobrom igraču, sa 19 minuta i 11 poena, procenti su vrhunski. Za 19 minuta ima 1 asistenciju i veliki je egoista na terenu i uvijek je bio. Siguran sam da će da bude prijetnja Partizanu", rekao je Lončar.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Pročitajte i ovo:

Tagovi

Nikola Lončar košarka KK Partizan Evroliga Sterling Braun Dvejn Vašington

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC