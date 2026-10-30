Nikola Lončar: "Bio je problem za Partizan, tako da je dobro da više nije tu"

Nikola Lončar je istakao da mu nije žao što u Beogradu više za Partizan ne igraju Sterling Braun i Dvejn Vašington.

Izvor: MN Press/Arena 1 Premium/Screenshot

Partizan igra sa Žalgirisom i na tom meču ćemo nasuprot ekipe Đoana Penjaroje vidjeti Sterlinga Brauna. Amerikanac je proveo dvije sezone u Beogradu, a Nikola Lončar ne tuguje previše za njim. Istakao je pred duel u devetom kolu Evrolige da su Dvejn Vašington i Sterling Braun bili problem. Sada je Vašington u Bajernu, Braun je u Žalgirisu, a iako statistički imaju dobre učinke malo ko žali za njima u crno-bijelom dresu.

"Prvo mislim da je dobro za Partizan da su i jedan i drugi otišli iz Partizana. Imaju određeni igrački kvalitet međutim nekako karakterno nisu igrači koji su dobro donijeli za tim i za neku timsku igru. Svako na svoj način", počeo je Nikola Lončar.

"Čuo sam da je pravio probleme"

Dok je Dvejnu Vašingtonu zamjerio da je bio previše rasterećen, za Brauna je iznio neka saznanja koja mu ne idu u prilog.

"Znamo da je Dvejn Vašington nekog veselog karaktera, sa druge strane Sterling Braun je po nekim mojim saznanjima bio i problem za Partizan. Tako da je dobro za Partizan da nisu više sa Partizanom. Što se tiče njegove igre večeras siguran sam da će odigrati kako želi. Ne znam da li će biti dodatno motivisan protiv Partizana. Radi se o dobrom igraču, sa 19 minuta i 11 poena, procenti su vrhunski. Za 19 minuta ima 1 asistenciju i veliki je egoista na terenu i uvijek je bio. Siguran sam da će da bude prijetnja Partizanu", rekao je Lončar.

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