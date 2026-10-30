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Partizanu treba jedan dobar "skalp" u Evroligi: Idealno je da to bude u Litvaniji

Partizanu treba jedan dobar "skalp" u Evroligi: Idealno je da to bude u Litvaniji

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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U meču protiv Žalgirisa, Partizan mora da kontroliše igru i iskoristi pojačanja Frenksa i Rivsa.

partizan protiv zalgirisa bez trojice kosarkasa Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

KK Partizan nije iskoristio pobjedu u "vječitom" derbiju da napravi seriju i već je poražen ove nedjelje na gostovanju Asvelu, dok ga sada čeka još jedan komplikovan meč van "Beogradske arene". Večeras od 20 časova Partizan će igrati na jednom od najtežih gostovanja u Evroligi – protiv Žalgirisa u Kaunasu.

"Nalijeće" na Litvance baš u trenutku kada su u usponu forme, vezali su četiri pobjede u svim takmičenjima, od toga dvije ubjedljive u Evroligi (Virtus i Asvel), tako da će željeti sigurno da nastave u istom ritmu, a na Partizanu je da to spriječi.

Kakav ćemo Partizan vidjeti?

Vidjeli smo već ove sezone da je Partizanu najvažnije da Karlik Džouns uđe u utakmicu u svom ritmu, tako da će i ovoga puta to biti osnovni preduslov da se slavi protiv Žalgirisa. Posebno kada se zna da Žalgiris i Partizan imaju isti učinak (4-4), tako da je bitno da se ode u "plus".

"Ovo je potpuno drugačija utakmica i drugačiji tim. Oni, prije svega, imaju važne visoke igrače poput Valančijunasa, Tubelisa. Žalgiris je zaista iskusna ekipa i imaju uvijek odličnu atmosferu u hali. Što se nas tiče, moramo da napredujemo i bolje kontrolišemo loše momente u igri, koje smo imali i u prošloj utakmici, ali analizirali smo ih. Ovo je košarka, a već sutra imamo priliku da pružimo dobru partiju", rekao je Penjaroja u najavi meča.

Ko ne igra za Partizan?

Izvor: MN PRESS

Pojačanja koja je Partizan doveo – Robert Frenks i Antonio Rivs – spremna su da zaigraju protiv Žalgirisa, dok to ne znači da su svi spremni. Partizan trenutno ima trojicu povrijeđenih igrača – to su Tonje Džekiri, Derek Vilis i Vanja Marinković. Bez njih su već neko vrijeme i zato je rotacija bila skraćena prije dolaska Amerikanaca.

"Naravno, postoje i nepoznanice. Na početku sezone igrali su jedni igrači, a sada u tim ulaze drugi. Biće sve bolji iz dana u dan, tako da moramo da se pripremimo i da znamo njihove prednosti, kao i šta žele i vole da rade na terenu", kazao je trener Žalgirisa uoči meča s Partizanom, tako da crno-bijeli i dalje mogu da računaju na "faktor iznenađenja" na gostovanju u Litvaniji gdje je uvijek bilo teško za njih.

Raspored Partizana u novembru

  • 30. oktobar: Žalgiris - Partizan
  • 2. novembar: Partizan - Kluž
  • 6. novembar: Partizan - Makabi
  • 8. novembar: Partizan - SC Derbi
  • 11. novembar: Partizan - Baskonija
  • 14. novembar: Zadar - Partizan
  • 17. novembar: Partizan - Valensija
  • 20. novembar: Partizan - Bešiktaš
  • 22. novembar: Partizan - Dubai (ABA)
  • 25. novembar: Dubai - Partizan (Evroliga)

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00:06
Slavlje Partizana u Areni posle pobede u derbiju
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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