Košarkaški klub Hapoel iz Tel Aviva suočava se sa problemima u timu, jer su odnosi između trenera Itudisa i Micića zahladneli.
Košarkaški klub Hapoel iz Tel Aviva i na početku nove sezone spada u red najboljih timova u Evroligi, ali bi veliki problem mogao da se pojavi unutar same ekipe. Navodno, zahladnjeli su odnosi između trenera Dimitrisa Itudisa i plejmejkera Vasilija Micića.
Grčki stručnjak i srpski košarkaš imaju su fantastičan odnos, ali je njihova komunikacija u posljednje vrijeme svedena na minimum, prenose izvori iz izraela. Navodno, "puklo je" između njih dvojice i to bi moglo da se odrazi na cijeli tim.
Ozbiljan problem u Hapoelu: Vasilije Micić ne priča sa trenerom Dimitrisom Itudisom?
Pojedini izvori navode i da je Micić potvrdio loše odnose sa trenerom Itudisom. Takođe, navodi se da je klub pokušaju da pronađe mirno rješenje za odnos trenera i plejmejkera, ali da za sada problem između njih dvojice nije riješen.
Vasilije Micić je nedavno propustio meč osmog kola Evrolige, jer je pred utakmicu osjetio bolove u skočnom zglobu. Na prvih sedam utakmica u novoj sezoni elitnog takmičenja za košarkaške klubove u Evropi srpski plejmejker je prosječno bilježio 13,1 poen, 2,4 skoka i 3,9 asistencije.
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(MONDO)