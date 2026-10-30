Košarkaški klub Hapoel iz Tel Aviva suočava se sa problemima u timu, jer su odnosi između trenera Itudisa i Micića zahladneli.

Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Košarkaški klub Hapoel iz Tel Aviva i na početku nove sezone spada u red najboljih timova u Evroligi, ali bi veliki problem mogao da se pojavi unutar same ekipe. Navodno, zahladnjeli su odnosi između trenera Dimitrisa Itudisa i plejmejkera Vasilija Micića.

Grčki stručnjak i srpski košarkaš imaju su fantastičan odnos, ali je njihova komunikacija u posljednje vrijeme svedena na minimum, prenose izvori iz izraela. Navodno, "puklo je" između njih dvojice i to bi moglo da se odrazi na cijeli tim.

Vidi opis Ozbiljan problem u Hapoelu: Vasilije Micić ne priča sa trenerom Dimitrisom Itudisom? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

Pojedini izvori navode i da je Micić potvrdio loše odnose sa trenerom Itudisom. Takođe, navodi se da je klub pokušaju da pronađe mirno rješenje za odnos trenera i plejmejkera, ali da za sada problem između njih dvojice nije riješen.

Vasilije Micić je nedavno propustio meč osmog kola Evrolige, jer je pred utakmicu osjetio bolove u skočnom zglobu. Na prvih sedam utakmica u novoj sezoni elitnog takmičenja za košarkaške klubove u Evropi srpski plejmejker je prosječno bilježio 13,1 poen, 2,4 skoka i 3,9 asistencije.

Bonus video:

Pogledajte 01:14 Tajmaut Dimitris Itudis Izvor: arena 4 premium Izvor: arena 4 premium

(MONDO)