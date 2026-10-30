logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ozbiljan problem u Hapoelu: Vasilije Micić ne priča sa trenerom Dimitrisom Itudisom?

Ozbiljan problem u Hapoelu: Vasilije Micić ne priča sa trenerom Dimitrisom Itudisom?

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Košarkaški klub Hapoel iz Tel Aviva suočava se sa problemima u timu, jer su odnosi između trenera Itudisa i Micića zahladneli.

vasilije micic i dimitris itudis ne pricaju Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Košarkaški klub Hapoel iz Tel Aviva i na početku nove sezone spada u red najboljih timova u Evroligi, ali bi veliki problem mogao da se pojavi unutar same ekipe. Navodno, zahladnjeli su odnosi između trenera Dimitrisa Itudisa i plejmejkera Vasilija Micića.

Grčki stručnjak i srpski košarkaš imaju su fantastičan odnos, ali je njihova komunikacija u posljednje vrijeme svedena na minimum, prenose izvori iz izraela. Navodno, "puklo je" između njih dvojice i to bi moglo da se odrazi na cijeli tim.

Pojedini izvori navode i da je Micić potvrdio loše odnose sa trenerom Itudisom. Takođe, navodi se da je klub pokušaju da pronađe mirno rješenje za odnos trenera i plejmejkera, ali da za sada problem između njih dvojice nije riješen.

Vasilije Micić je nedavno propustio meč osmog kola Evrolige, jer je pred utakmicu osjetio bolove u skočnom zglobu. Na prvih sedam utakmica u novoj sezoni elitnog takmičenja za košarkaške klubove u Evropi srpski plejmejker je prosječno bilježio 13,1 poen, 2,4 skoka i 3,9 asistencije.

Bonus video:

Pogledajte

01:14
Tajmaut Dimitris Itudis
Izvor: arena 4 premium
Izvor: arena 4 premium

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Vasilije Micić Dimitris Itudis Hapoel Tel Aviv Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC