Plejmejker Vasilije Micić se na društvenim mrežama prisjetio najbolnijeg trenutka u životu - dana kad mu je preminula majka. Saznao je bolnu vijest, a ipak je riješio da ostane uz tim prije sedam godina u Kini.

Izvor: Instagram/vasamicic13

Reprezentativac Srbije Vasilije Micić je još prije sedam godina zadužio nacionalni tim, toliko da se njegov potez i dalje pamti. Bilo je to Svjetsko prvenstvo 2019. u Kini, a bivši MVP Evrolige je uoči meča protiv Argentine dobio tužnu vijest. Preminula mu je majka.

Godine ne brišu sjećanja i uspomene, ne olakšavaju bolne trenutke, a to je potvrdio i Micić koji je na godišnjicu smrti majke podijelio posebnu fotografiju. Na njoj je on, sa majkom Veselom, a tu je i njegova sestra Nina. U kratkom, ali emotivnom opisu napisao je: "Godina prođe, dan nikad, sedam godina. Nedostaješ, majko", stoji u opisu fotografije Vase Micića.

Micić i dalje čuva uspomenu na majku Veselu, a čak i u najlošijim zdravstvenim danima njenog života nije odustao od puta sa reprezentacijom Srbije. Nije bilo upitno hoće li Vasilije Micić krenuti put Kine, održao je riječ i obećanje selektoru Aleksandru Đorđeviću. Uoči meča protiv Argentine dobio je tužne vijesti, a saznao ih je u autobusu.

"Teška srca uđem u dopisivanja iz tog perioda, ja nisam imao pojma da je to tako loše. Hrabrila me je, govorila 'sine, samo ti ostani, igraj.' To je bilo na putu za četvrtfinale, u autobusu su me probudili i rekli mi. Ja sam onda rekao Saletu da ću da ostanem da igram, da je to bila njena želja, ali šta znam. Nekako to ne znam ni da objasnim. Tako je bilo. Nisam razmišljao da se vratim, znao sam šta mi je ona rekla i tu je bio kraj diskusije", rekao je Vasilije Micić kroz suze prije godinu dana tokom gostovanja u emisiji kod Edina Avdića.

"Razgovarao sam sa Đorđevićem"

Vidi opis "Godina prođe, dan nikad": Najtužniji dan Vase Micića, Srbija mu neće zaboraviti Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 16 / 16

Vasilije Micić je želio da bude iskren i sa selektorom i sa reprezentacijom Srbije. Otkrio je da je otvoreno pričao sa bivšim trenerom, naglasio je da mu je majka bolesna i da u slučaju da za njega nema mjesta u reprezentaciji, ne bi želio da ide na dalek put.

"Prethodilo je cijelo ljeto. Imao sam direktan razgovor sa Saletom Đorđevićem. Sada vraćam film, koliko sam imao godina... sad bih neke stvari uradio teže nego tad. Saletu sam direktno rekao, jer sam do tada igrao najbolju sezonu, bilo je pod znacima navoda za očekivati da budem prva opcija na pleju", naglasio je Micić.

"To se nije desilo, to je priča za sebe, ali ja sam prije tog ljeta Saletu rekao otvoreno: 'Vidi, mama mi je loše i biću srećan igrajući. Ili mi kaži fer ne vidim te u ekipi.' Nisam znao da će da premine tokom prvenstva. Imao sam mnogo ozbiljnu situaciju i bilo mi je bitno da idem i igram ili ne igram. Izlazim javno i govorim da ovaj put iz privatnih razloga ne mogu da idem. To je bilo zbog mame, ali mi je on rekao: 'Ne brini ništa, ti i Jokić nasljeđujete ovu generaciju.' Ja sam povjerovao u to, a odmah sam vidio da to ne ide u tom pravcu. I nažalost, eto, mama je preminula..."

"To je bila mamina želja"

Vasilije Micić je u nekoliko navrata govorio o majci, odnosu sa njom i teškoj bolesti od koje je bolovala uoči Svjetskog prvenstva 2019. Ipak, njena želja je bila da Vasa putuje, bude sa timom i igra za reprezentaciju. Održao je obećanje.

Izvor: MN PRESS

"Majka i ja smo se dogovorili da odem u reprezentaciju i budem sa timom, jer na osnovu njene zdravstvene slike nije se očekivalo da će se tako završiti u tom trenutku. Opet, znali smo okolnosti, ne mogu da kažem da smo predviđali, ali smo sumnjali, jer dok sam ja bio u Kini stvari su se pogoršavale rapidno, dok smo nas dvoje bili u komunikaciji dogovor je bio da ostanem i odigram šta god da se desi. Kada se desilo, nisam pravio famu od toga, štaviše, to je meni malo i morbidno", ispričao je Micić u intervjuu za "Nova.rs".

Povratak u Srbiju jednostavno nije opcija.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

"Došao sam kod Saleta, sreli smo se kod lifta, on me je pitao 'da li želiš kući', ja sam rekao 'ne, ostajem' i otišao u svoju sobu. Od toga je napravljeno da sam ja državni heroj, ja ne mislim tako. Donio sam odluku koja je bila moja, u internom dogovoru sa majkom i to je to. Ja sam tako odlučio, neko bi drugačije, kako god da čovjek odluči u toj situaciji na pravi način je shvaćen. Ovo su moja viđenja, volim da se suočavam sa životnim izazovima, ne volim da bježim od njih, mislim da ništa u životu nije strašno da se izgovori i čuje, nije lako sve prihvatiti, ali sve je to za čovjeka."

"To je velika stvar"

Izvor: MN PRESS

Tadašnji selektor reprezentacije Srbije Aleksandar Saša Đorđević je na konferenciji za medije potvrdio da će Micić biti dio tima i tada je iskoristio priliku da oda priznanje za potez srpskog plejmejkera.

"Moja prva misao ide prema Vasi Miciću i njegovoj porodici. Nije mu lako, nije mu bilo lako sve vrijeme, od početka priprema, ali sad prvi put pričamo o tome. Momak je koji je prolazio kroz težak period, bilo mu je teško i na pripremama i sve ovo vrijeme, ali je riješio da ostane dio tima i odigra utakmicu. To je velika stvar", rekao je tada Saša Đorđević.