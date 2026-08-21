Ubjedljiv poraz Borca m:tel za kraj turneje u Srbiji: Metaloplastika prejaka za crveno-plave

Rukometaši Borca m:tel drugim porazom su završili pripremne utakmice u Srbiji.

Izvor: Facebook/Rk Borac m:tel

Crveno-plavi su poslije dva trijumfa na pripremama - protiv slovenačkog Grosuplja u Gradišci i Šamota u Aranđelovcu, najprije doživjeli poraz od Dinama u Pančevu, a dan kasnije i protiv Metaloplastike u Šapcu.

U duelu nekadašnjih evropskih šampiona, Šapčani su deklasirali Banjalučane 30:18 (18:5).

Da će izabranici Mirka Mikića, koje je najvjerovatnije sustigao umor zbog dugih potovanja i svakodnevnih utakmica, doživjeti ubjedljiv poraz, dalo se naslutiti već u prvom poluvremenu u kojem su postigli samo pet golova za 30 minuta.

Metaloplastika je tokom svih 60 minuta djelovali ozbiljno, čvrsto i timski sa disciplinom, energijom i odgovornošću od prvog do posljednjeg napada, pa ni rezultat nije izostao.

Izvor: MN PRESS

Naravno, rezultat na pripremnim mečevima nije od primarne važnosti, ali sigurno će Mikić sa stručnim štabom analizirati razloge dva vezana neuspjeha i do početka sezone u Premijer ligi Bosne i Hercegovine i EHF Evropskog kupa, popraviti šta bude trebalo.

Inače, najefikasniji u banjalučkoj ekipi je bio Danilo Tubin sa šest postignutih golova.

Sada Banjalučanima slijedi povratak u grad na Vrbasu i nastavak priprema u kojima će odigrati još četiri utakmice i to protiv Moslavine, Spačve i visočke Bosne, a generalna proba je protiv Maglaja.

Raspored preostalih mečeva

29. 8. 2026. RK Borac - RK Moslavina (Banjaluka)

5. 9. 2026. RK Borac - RK Spačva (Banjaluka)

12. 9. 2026. RK Borac - RK Bosna Visoko (Banjaluka)

18. 9. 2026. RK Maglaj - RK Borac (Maglaj)

(MONDO)