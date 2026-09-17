logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zvezda povela uz zvuk protivpožarne sirene!

Zvezda povela uz zvuk protivpožarne sirene!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Štoper Crvene zvezde dao gol u potpuno haotičnoj situaciji u Pančevu.

Gol Crvene zvezde u Pančevu Izvor: TV Arena sport/screenshot

Crvena zvezda povela je u Pančevu protiv Železničara uz zvuk protivpožarne sirene na stadionu. Štoper crveno-bijelih Miloš Veljković ostao je pribran u haotičnim uslovima i donio Beograđanima prednost udarcem iz peterca. Prethodno je meč bio prekidan zbog bakljade navijača crveno-bijelih, a po svemu sudeći pirotehnika je aktivirala i sirenu na stadionu, koja je pravila veliku buku.

Miloš Veljković gol na Železničar Crvena zvezda
Izvor: YouTube/TV Arena sport

Trener Zvezde Albert Rijera izveo je ekipu u Pančevo na teren bez dvojice lidera, Mirka Ivanića i Aleksandra Kataija, a njegov tim je rano poveo, ali i primio gol pred poluvrijeme. Pogledajte kako su igrači Železničara odgovorili crveno-bijelima na opisani Veljkovićev gol. Strijelac u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena bio je Marko Milikić:

Marko Milikić daje gol na Železničar Crvena zvezda
Izvor: YouTube/TV Arena sport

Crvena zvezda i Železničar igraju u Pančevu odloženi meč 2. kola Superlige.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda fudbal FK Železničar Pančevo Superliga Srbije Miloš Veljković

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC