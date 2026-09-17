Zvezda povela uz zvuk protivpožarne sirene!

Štoper Crvene zvezde dao gol u potpuno haotičnoj situaciji u Pančevu.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Crvena zvezda povela je u Pančevu protiv Železničara uz zvuk protivpožarne sirene na stadionu. Štoper crveno-bijelih Miloš Veljković ostao je pribran u haotičnim uslovima i donio Beograđanima prednost udarcem iz peterca. Prethodno je meč bio prekidan zbog bakljade navijača crveno-bijelih, a po svemu sudeći pirotehnika je aktivirala i sirenu na stadionu, koja je pravila veliku buku.

Miloš Veljković gol na Železničar Crvena zvezda Izvor: YouTube/TV Arena sport

Trener Zvezde Albert Rijera izveo je ekipu u Pančevo na teren bez dvojice lidera, Mirka Ivanića i Aleksandra Kataija, a njegov tim je rano poveo, ali i primio gol pred poluvrijeme. Pogledajte kako su igrači Železničara odgovorili crveno-bijelima na opisani Veljkovićev gol. Strijelac u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena bio je Marko Milikić:

Marko Milikić daje gol na Železničar Crvena zvezda Izvor: YouTube/TV Arena sport

Crvena zvezda i Železničar igraju u Pančevu odloženi meč 2. kola Superlige.

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