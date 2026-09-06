Treneri Borca i Sarajeva sumirali su meč na Koševu, u kojem je domaći tim stigao do pobjede.

Izvor: Avaz.ba

Fudbaleri Borca upisali su ove nedjelje prvi poraz u novoj premijerligaškoj sezoni. Ekipa Sarajeva porazila je rezultatom 1:0 crveno-plave, kojima Zrinjski u slučaju trijumfa nad Širokim Brijegom može da odmakne osam koraka na tabeli.

"Mislim da danas nismo odigrali utakmicu na nivou koji se od nas očekuje. Od samog početka nije bilo ni energije ni koncentracije. Znali smo da Sarajevo da će igrati ovim dugim loptama, da ćemo morati te duele dobijati, ali u suštini nismo osvajali te druge lopte. Takođe ni u posjedu nismo uradili ništa, nismo napravili nijednu šansu i kao slijed svega, naravno, došao je i ovaj rezultat. Čak i penal koji smo imali nisko iskoristili, tako da je danas to bilo ispod onog nivoa na kojem moramo da budemo, pogotovo kad igramo ove derbi utakmice. Čestitam Sarajevu na pobjedi", rekao je trener Borca Vinko Marinović za TV Arena sport nakon meča.

Izvor: Avaz.ba

Trener Sarajeva Zoran Zekić istakao je da ekipa u taktičkom smislu ispunila sve što je od nje tražio.

"Mislim da su izgarali na terenu. Žao mi je malo da nemamo u nekim situacijama malo mirnoće jer mogli smo to da kaznimo na kraju. Otišlo je sve na našu stranu i mislim da smo zaslužili. Igrati protiv evropskog Borca na ovakav način zaslužuje čast i ponos. Radovaćemo se malo, uživati u tome. Na žalost ili na sreću, nemamo previše vremena, za tri dana je ovaj naš derbi", rekao je Zekić, koji je pobjedu posvetio majci.

"Danas joj je 77. rođendan, tako da joj želim naravno puno sreće i zdravlja i da uživa."

Vidi opis Marinović nakon poraza na Koševu: Bili smo ispod željenog nivoa! Zekić pobjedu posvetio majci: Danas slavi 77. rođendan! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: FK Borac Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: FK Borac Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: FK Borac Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: FK Borac Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: FK Borac Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: FK Borac Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: FK Borac Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: FK Borac Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: FK Borac Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: FK Borac Br. slika: 10 10 / 10

(mondo.ba, D. Šutvić)

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