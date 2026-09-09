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Ništa od Šveđanina u Zvezdi: Bolonja pronašla bolju opciju

Ništa od Šveđanina u Zvezdi: Bolonja pronašla bolju opciju

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Šveđanin Jasper Karlson karijeru nastavlja u Švajcarskoj.

Jasper Karslon ne dolazi u Crvenu zvezdu Izvor: Pro Shots Photo Agency / Sipa USA / Profimedia

Ništa od nove saradnje Crvene zvezde i Bolonje. Šveđanin Jasper Karlson koji se pominjao kao potencijalno pojačanje srpskog šampiona, nastaviće karijeru u Servetu.

U igri za njegov potpis bio je i turski Samsunspor, ali će igrač koji pokriva poziciju lijevog krila pokušati da oživi karijeru u Švajcarskoj, gdje će provesti godinu dana na pozajmici.

Karlson je u Italiju stigao iz AZ Alkmara na ljeto 2023. godine u transferu vrijednom 11.150.000 evra, ali nije uspio da se nametne i ispuni očekivanja. Za Bolonju je odigrao 15 utakmica i postigao samo jedan gol, a posljednjih godina išao je na pozajmice u Leće, Aberdin i Utreht.

Izvor: Orange Pictures, Orange Pics BV / Alamy / Profimedia

Prošao je mlađe selekcije Švedske, a za seniorsku reprezentaciju je debitovao 2020. godine i zabilježio 15 nastupa i postigao pet golova.

Ponikao je u Falkenbergu, a potom sjajne partije bilježio u Elfsborgu, gdje je odigrao 94 utakmice i postigao 22 gola, uz 16 asistencija. Igračku afirmaciju je stekao u Alkmaru gdje je imao zavidnu statistiku - 46 golova i 33 asistencije, što nije promaklo skautima Bolonje.

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Tagovi

FK Crvena zvezda Bolonja Servet

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