Ništa od Šveđanina u Zvezdi: Bolonja pronašla bolju opciju

Šveđanin Jasper Karlson karijeru nastavlja u Švajcarskoj.

Izvor: Pro Shots Photo Agency / Sipa USA / Profimedia

Ništa od nove saradnje Crvene zvezde i Bolonje. Šveđanin Jasper Karlson koji se pominjao kao potencijalno pojačanje srpskog šampiona, nastaviće karijeru u Servetu.

U igri za njegov potpis bio je i turski Samsunspor, ali će igrač koji pokriva poziciju lijevog krila pokušati da oživi karijeru u Švajcarskoj, gdje će provesti godinu dana na pozajmici.

El@ServetteFCobtiene la cesión del extremo sueco Jesper Karlsson (28 |#Bologna) por una temporada.pic.twitter.com/Fi9K5F9DLS — Mercatosphera (@mercatosphera)September 9, 2026

Karlson je u Italiju stigao iz AZ Alkmara na ljeto 2023. godine u transferu vrijednom 11.150.000 evra, ali nije uspio da se nametne i ispuni očekivanja. Za Bolonju je odigrao 15 utakmica i postigao samo jedan gol, a posljednjih godina išao je na pozajmice u Leće, Aberdin i Utreht.

Izvor: Orange Pictures, Orange Pics BV / Alamy / Profimedia

Prošao je mlađe selekcije Švedske, a za seniorsku reprezentaciju je debitovao 2020. godine i zabilježio 15 nastupa i postigao pet golova.

Ponikao je u Falkenbergu, a potom sjajne partije bilježio u Elfsborgu, gdje je odigrao 94 utakmice i postigao 22 gola, uz 16 asistencija. Igračku afirmaciju je stekao u Alkmaru gdje je imao zavidnu statistiku - 46 golova i 33 asistencije, što nije promaklo skautima Bolonje.