Darko Pančev je oduševljen supertalentovanim igračem Zvezde i vjeruje da će Matej Gaštarov imati mnogo uspjeha na Marakani.

Izvor: MN PRESS

Kada se u istoj rečenici spomenu Makedonija i Crvena zvezda svim navijačima crveno-bijelih je prva asocijacija Darko Pančev. Legendarni napadač koji je pokorio Evropu i svijet sa srpskim klubom. Sada je na "Marakani" njegov sunarodnik koji privlači ogromnu pažnju - Matej Gaštarov.

Odigrao je derbi "kao veliki", a ne kao momak koji debituje u tom meču i koji će 15. novembra da proslavi 20. rođendan. Njegova sjajna partija nije promakla ni čuvenom Pančevu koji je dao kratku izjavu za tamošnje medije. I to kakvu. Uporedio je talentovanog veznog fudbalera sa jednim od najboljih na toj poziciji - Serhijom Busketsom.

Vidi opis "Zvezda ima novog Serhija Busketsa": Darko Pančev oduševljen novim biserom sa Marakane Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

"Svidjelo mi se nekoliko igrača Zvezde, ali me je posebno impresionirao Matej Gaštarov. Podsjeća me na Serhija Busketsa. Veoma je inteligentan i njegov napredak je važan i za Zvezdu i za makedonski fudbal", poručio je Pančev.

Jasno je da je Matej tek na početku karijere i da je pred njim još dosta posla kako bi napredovao i postao još bolji igrač, ali nije mala stvar kada ga porede sa Busketsom. Nekadašnji španski fudbaler je skoro cijelu karijeru proveo u Barseloni, osim posljednje dvije godine kada je otišao kod svog prijatelja Lionela Mesija u Inter iz Majamija.

Serhio je sa reprezentacijom Španije osvojio i Svjetsko i Evropsko prvenstvo i jedan je od najboljih igrača u istoriji španskog fudbala kada je pozicija defanzivnog veznog fudbalera u pitanju. Sa Barsom je osvojio devet titula u španskom prvenstvu, sedam Kupova, tri Lige šampiona...

Rijera ga našao na parkingu

Izvor: MN PRESS

Matej Gaštarov nije bio u planovima Zvezde kod Dejana Stankovića, trenirao je odvojeno od tima. Na terenu koji se nalazi pored parkinga u blizini svlačionica. Ali, sve se promijenilo od kad je Albert Rijera došao na klupu.

Španac je pružio šansu i "otpisanima", a Gaštarov je sve to iskoristio i na tri meča u Superligi odigrao je svih 270 minuta i na terenu djeluje kao da je već iskusan igrač, a ne da je na samom početku karijere.